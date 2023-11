In 50mila a Roma per ‘Un futuro più giusto’, «il Pd Molise c’è»

CAMPOBASSO. C’erano anche gli esponenti del Pd Molise ieri, sabato 11 novembre, a Roma tra i 50 mila presenti in Piazza del Popolo alla manifestazione nazionale intitolata ‘Per un Futuro più giusto. L’alternativa c’è.’

Partiti da ogni parte del Molise, i dem si sono uniti ai manifestanti provenienti da tutta Italia per incontrare ed ascoltare la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein che, circondata dai Giovani Democratici, ha affrontato diversi temi.

L’auspicio alla realizzazione di una reale giustizia sociale, del salario minimo, del rispetto dei diritti da un lato e la critica allo sfruttamento e alla precarietà dall’altro sono stati il perno del comizio della segretaria Schlein.

Ma a Roma si è parlato anche della riforma Costituzionale, del premierato e della necessità di difendere l’equilibrio dei poteri dello Stato, di energia e ambiente, di pace e libertà.

Alla piazza gremita Elly Schlein ha indicato il fallimento del governo Meloni evidente nella manovra finanziaria che prevede tagli nelle risorse destinate agli aiuti delle famiglie in difficoltà, delle imprese, tagli alla Sanità pubblica già in ginocchio. Il fallimento su tutta la linea di ciò che erano state le promesse fatte in campagna elettorale.

Da Piazza del Popolo la segretaria Schlein ha dato idealmente inizio ad una nuova fase, un progetto per il futuro dell’Italia, della costruzione di un’alternativa ai governi delle destre nazionali ed europee.

Il Molise c’è, il Partito Democratico c’è, pronto ad unirsi e ad avere un ruolo attivo e propositivo in questa nuova fase.