Lotito: «Prima i congressi e poi penseremo alle comunali di Termoli e Campobasso»

Claudio Lotito in Molise: rotta azzurra su congressi e amministrative

CAMPOBASSO. "Sono qui oggi perché abbiamo un congresso il 26 novembre a Campobasso e a Isernia per l'elezione dei coordinatori provinciali. Il partito ha visto un notevole incremento nel numero dei tesserati, a conferma che c'è una grande attenzione da parte del territorio rispetto a quello che sta facendo Forza Italia.

Il risultato elettorale che abbiamo ottenuto alle regionali è stato importantissimo, Forza Italia ha conseguito il 12% mentre il presidente è stato eletto con oltre il 63%. È un risultato importante e il ruolo di Forza Italia è stato determinante: siamo tornati un punto di riferimento e l'elemento trainante della coalizione".

Così il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito, parlando ai microfoni dei giornalisti a Campobasso, dove ha incontrato i vertici locali del Partito. "Ho incontrato la delegazione di Forza Italia, il presidente della Regione Francesco Roberti, il vicepresidente Andrea Di Lucente, i consiglieri Roberto Di Baggio e Nicola Cavaliere.

C'è una grande collaborazione istituzionale e politica. Dalla fase congressuale arriverà certamente un segnale di compattezza. Ho sempre lavorato in questa direzione, cercando di creare un’azione congiunta e unitaria, perché insieme si vince. E proprio l'unità sarà il volano per poi affrontare le scelte del candidato sindaco di Campobasso e di Termoli.

Non ne abbiamo ancora discusso, abbiamo un po' di tempo per fare delle scelte che saranno oculate, per individuare nomi capaci di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini", ha concluso.

Galleria fotografica