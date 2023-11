Dirigenti a termine e decadenze: Stamerra (M5S) si rivolge a prefetto, Procura e Anac

TERMOLI. I consiglieri comunali di opposizione erano pronti a polemizzare sul mancato rinnovo del Nucleo di valutazione, salvo poi fermarsi all’arrivo della delibera di Giunta che dava gli indirizzi alla procedura per la ricomposizione dell’organo. Ma sugli aspetti dirigenziali, per il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ippazio Stamerra, c’è qualcosa che davvero non va. Tanto, che l’esponente pentastellato si è rivolto a varie autorità competenti, senza fare sconti.

«Sono ormai trascorsi oltre 4 mesi dalla nomina a Presidente della Regione Molise di Francesco Roberti che, poco dopo, in data 7 agosto 2023, ha consegnato le redini della città al suo vice, Vincenzo Ferrazzano, decadendo così dal ruolo di Sindaco di Termoli. Il passaggio di consegne al vertice non è, a nostro avviso, immune da conseguenze che vanno oltre il semplice aspetto prettamente politico. Nello specifico, secondo il legislatore (D.lgs. 267/2000), al termine del mandato del sindaco, ne consegue la decadenza di diversi dei dirigenti comunali.

Infatti, considerato che la decadenza del Nucleo di Valutazione è scaturito dalla cessazione del mandato dell'ex sindaco Roberti, a nostro avviso, la stessa sorta toccherebbe ai dirigenti a tempo determinato.

Così, dopo aver attenzionata la Delibera di Giunta n.272 del 26 ottobre scorso che, di fatto, proroga l’incarico ai 3 membri del Nucleo di Valutazione e, disaminati tutti gli atti che l’hanno preceduta, ho ritenuto doveroso segnalare tali criticità alle autorità competenti quali Prefetto, Procura, Corte dei Conti, Ispettorato della Funzione pubblica e Anac.

Auspico un celere intervento degli organi interpellati affinché si eviti la paralisi dell’operato della struttura tecnica con conseguenti ed eventuali contenziosi o potenziale impugnabilità degli atti emanati dai citati dirigenti.

Nell’attesa che le autorità competenti facciano le proprie valutazioni, è mio dovere esporre le motivazioni che mi hanno portato a questa denuncia ed informare i cittadini sui risvolti futuri». Così, ha coinvolto Prefetto, Procura di Bari, Procura della Corte dei Conti, Ispettorato della Funziona pubblica e Anac.

«La trasparenza è accessibilità totale ai dati e ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, essa ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo Il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il D.lgs. del 14 marzo 2013, n.33 con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle Pubbliche Amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini allo scopo di:

1. assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione;

2. prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l’integrità;

3. sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; Condividendo l’obbiettivo posto dal legislatore, si riporta quanto segue: con Decreto n.14 del 28 giugno 2022 (allegato 1) ad oggetto: “Art 110 D.lgs. 267/2000- Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato dott. Marcello Vecchiarelli” veniva

prorogato l’incarico fino al termine del mandato del sindaco. Con decreto n. 16 del 28 giugno 2022 (allegato 2) con oggetto: “Art 110 D.lgs. n.267/2000- Proroga Conferimento Incarico dirigenziale a Tempo determinato Ing. Gianfranco Bove” veniva prorogato l’incarico fino al termine del mandato del Sindaco. Con Decreto n. 5 del 13 aprile 2023 (allegato n 3) , con oggetto: Primo comma, D.lgs. 267/2000 - “Conferimento incarico dirigenziale per i settori III (Programmazione, Gestione e Governo del Territorio) e VI (Attivita’ Produttive e Commercio), veniva nominato dirigente l’ing Antonio Plescia la cui scadenza contrattuale legata alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco. Tenuto conto che il Sindaco di Termoli è decaduto in data 07/08/2023 si presume che anche l’incarico dirigenziale dei sopra citati dirigenti sia decaduto nella medesima data. A sostegno di tale tesi vi è la Delibera di Giunta n. 272 del 26 ottobre 2023 (allegato

n 4), dove si legge che: “l’art. 7 di tale regolamento prevede che: tale Organo sia composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra professionisti, docenti e dirigenti di amministrazioni ed aziende pubbliche e private; la nomina è effettuata dal sindaco con proprio Decreto su base curriculare, atta a documentare il possesso dei requisiti richiesti; tale Organo dura in carica tre anni o comunque per un periodo non superiore al mandato del Sindaco e non è rinnovabile”;

1) il Decreto Sindacale n. 3 del 07/02/2020 con il quale sono stati nominati i componenti dell’attuale Nucleo di Valutazione con decorrenza dal 10/02/2020 nelle persone di Michele Cocomazzi, con funzioni di Presidente, Angelo Farina e Giuseppe Giglio; il Sindaco, Ing. Francesco Roberti è decaduto in data 07/08/2023 per incompatibilità con la carica di Presidente della Giunta Regionale del Molise; che pertanto necessita avviare il procedimento per la nomina dei nuovi componenti del suindicato Organo di Valutazione. Di fatto decaduto il nucleo di valutazione in data 07/08/2023 è stato necessario prorogare l’incarico dello stesso è indire un nuovo bando.

L’agire dei dirigenti senza legittimazione dal 7 agosto scorso potrebbe esporre l’Ente a gravi conseguenze, tenuto conto che: “La normativa, prevede una soglia di massima estensione dell’incarico contemplando, invero, un’ipotesi di decadenza ex lege del dirigente a contratto, il quale, per effetto della scadenza del mandato amministrativo, subisce infatti una caducazione automatica, senza che, a tal fine, sia necessario adottare alcun provvedimento

o atto” (CC Sez. controllo Molise del. n. 94 -16). Sulla scorta delle superiori considerazioni, il sottoscritto consigliere comunale Ippazio Stamerra del comune di Termoli, in virtù del proprio mandato e delle prerogative ad esso assegnate trasmette la presente nota affinché codesti spettabili Uffici valutino l’eventuale sussistenza di elementi che impongano il proprio intervento nell’esercizio delle funzioni a ciascuno attribuite dalla Legge».