Italia Viva si riorganizza in Molise, si punta alle elezioni europee

Politica in circolo

Politica in circolo mar 14 novembre 2023

CAMPOBASSO. Il coordinamento regionale di Italia Viva si è riunito per la prima volta dopo l’assemblea elettiva, che ha portato Angelo Santoro al vertice del partito in Molise.

Il neo coordinatore regionale del partito dell’ex premier Matteo Renzi ha tenuto il primo incontro organizzativo insieme ai rappresentanti delle province di Campobasso, Angelo Mancinone, e di Isernia, Giulia Di Silvestro.

«È stato un incontro necessario per coordinare il lavoro e delineare le linee guida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. L’obiettivo è quello di dare identità al simbolo di Italia Viva, partecipando col nostro simbolo alle Elezioni Amministrative del 2024. Puntiamo a essere protagonisti, con una campagna elettorale su tutto il territorio, anche per le Elezioni Europee del giugno 2024. Inizieremo una serie di incontri con persone interessate al progetto centrista di Matteo Renzi.

Durante l’incontro tra i tre coordinatori Santoro, Mancinone e Di Silvestro è emerso anche l’imminente obiettivo di allargare la rete di Italia Viva sul territorio molisano, attraverso la nomina dei Coordinatori cittadini.

“Puntiamo a un lavoro di squadra e capillare sul territorio. A breve ci presenteremo anche alla stampa e alla cittadinanza con la presenza di un esponente nazionale del partito».