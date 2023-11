Puchetti nomina Pascale vicepresidente della Provincia di Campobasso

CAMPOBASSO. Si va componendo la nuova governance dell’amministrazione provinciale di Campobasso, dopo l’elezione del nuovo presidente, nella figura del sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti.

Con proprio decreto, il neo capo di Palazzo Magno ha nominato il consigliere provinciale Alessandro Pascale come vicepresidente dell’Ente di via Roma.

Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Inoltre Puchetti ha revocato le deleghe conferite ai Consiglieri provinciali con disposizione presidenziale numero 8 del 15 febbraio 2022 e di dare atto che restano in capo al Presidente tutti gli ambiti di competenza dell’ente.

"È stata una decisione dettata da un criterio territoriale e rappresentativo del capoluogo di regione - ha affermato il Presidente Puchetti - A mio avviso, comunque, per portare avanti le attività in Provincia servono la collaborazione e il lavoro di tutti i consiglieri in un clima di partecipazione delle strutture. Pascale, tra l'altro, è un amministratore di lungo corso, a Palazzo Magno dal 2019 e a Palazzo San Giorgio ininterrottamente dal 2004, anche con esperienza da assessore".

"Il mio ringraziamento va al Presidente Puchetti per il compito di grande responsabilità che mi ha conferito - ha commentato il neo vice-presidente della Provincia di Campobasso, Alessandro Pascale - Da quattro anni sono consigliere delegato a Palazzo Magno e ben conosco le strutture della Provincia, le problematiche del territorio, le aree di competenza dove intervenire con maggiore efficacia. Intraprendo questa esperienza con grande entusiasmo e voglia di lavorare. Attenzionerò principalmente le aree più disagiate, che da anni aspettano risposte, e le scuole, soprattutto, laddove ci siano emergenze non più procrastinabili".

"Col presidente saremo a piena disposizione e all'ascolto, con un dialogo aperto e costante, di tutti i sindaci, assessori e consiglieri comunali delle amministrazioni del territorio provinciale", ha concluso Pascale.