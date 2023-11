«Il Pd Molise si dota di Statuto e regolamento»

CAMPOBASSO. Il Partito Democratico del Molise si dota di Statuto e del regolamento per l’elezione del Segretario regionale.

Dopo un lungo lavoro svolto dalla Commissione ‘Statuto e Regolamento’ lo Statuto è stato approvato dall’Assemblea regionale.

L’adozione di questo documento è una novità assoluta per il Partito Democratico del Molise che non ne aveva mai avuto uno prima; lo Statuto disciplina le regole e la struttura del partito.

Il regolamento invece, approvato dalla Direzione, è un vademecum necessario all’elezione del Segretario regionale e disciplina le modalità con le quali il Pd Molise andrà al Congresso regionale.

In particolare i membri della direzione regionale hanno optato per le primarie aperte che si svolgeranno il prossimo 17 dicembre ed hanno fissato il termine ultimo per presentare le candidature nella data del 25 novembre.