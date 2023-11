«Il nuovo pacchetto sicurezza ci porta verso uno Stato di polizia»

TERMOLI. Sempre più divaricate le posizioni tra chi Governa e chi, da sinistra, è all'opposizione dell'esecutivo Meloni. Una severa critica è quella che proviene dal segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista,

«Uno sconcertante disegno di legge dell'ennesimo "pacchetto sicurezza", orgogliosamente annunciato dal Consiglio dei Ministri - tutta la violenza della repressione sicuritaria di un governo di destra, che si è trovato la strada spianata dagli analoghi provvedimenti dei governi passati. Spianata in discesa, a caduta libera verso uno stato di polizia.

Un insieme di “norme ad hoc”, univocamente scritte secondo la logica dell’aumento delle pene, ma senza coerenza con il resto del codice penale. È del resto il marchio di fabbrica di tutti i governi degli ultimi 40 e più anni, che ha portato a una profonda incoerenza sistemica della legislazione penale.

Per esemplificare: un governo può anche decidere di punire con l’ergastolo il furto dell’autoradio, ma è evidente che a quel punto qualsiasi reato può o dovrà prevedere la stessa pena. E questo aumenta la violenza sociale, invece di diminuirla, perché se tutto è “ugualmente grave”, allora tanto vale fare le cose più gravi per arricchirsi di più…

Ma oltre alla critica giuridica, c’è l’infamia politica di un governo incapace di affrontare e risolvere qualsiasi problema sociale.

Mancano le case? Bastoniamo chi le occupa. Il cataclisma climatico è alle porte? Bastoniamo chi lo denuncia. I salari non bastano per vivere? Bastoniamo chi protesta per chiedere un aumento (ai poliziotti glielo diamo spontaneamente, è ovvio).

La norma per mandare di nuovo in carcere anche le neo-mamme è quella forse più indicativa dell’ideologia dominante in questo esecutivo: contro la vita umana, in condizioni degne di un essere umano.

In questa logica i problemi sociali oggettivi – povertà, fame, disoccupazione, emergenza abitativa, ecc. non esistono. Esistono solo i singoli prodotti di quei problemi – poveri, affamati, disoccupati, senza casa, ecc.

Ma questi devono accettare la propria condizione e soprattutto tacere. Non protestare mai altrimenti l’ira funesta di un governo mentecatto scatenerà contro di loro un esercito di contractor con salari crescenti, per di più liberi di interpretare il proprio ruolo come meglio credono.

Viene da pensare che almeno una cosa, in questo governo, l’abbiano intuita: sanno che quel che stanno facendo (tra legge di stabilità, pensioni, divieto di salario minimo, e infinite altre cose) solleverà prima o poi una rabbia sociale proporzionale. Lo sanno, e ne hanno paura. Ma non sanno come fare per risolvere anche soltanto uno di quegli infiniti problemi. E dunque preparano le truppe militari per affrontare un popolo arrabbiato. Che ancora non si fa vedere, ma nell’aria comincia a sentirsi…»