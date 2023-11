Saia batte Ricci, centrodestra sconfitto anche alle provinciali di Isernia

ISERNIA. Ancora una sconfitta per il centrodestra e stavolta sulla paternità dell'affermazione non ci sta molto.da questionare. Daniele Saia, sindaco di Agnone, ha vinto col 53% dei voti ponderati sul presidente della Provincia uscente Alfredo Ricci. Il sindaco di Venafro ha avuto il 47%, pari a 437 voti contro i 498 del vincitore. Fondamentali i voti di Agnone, dove come avvenuto che per le provinciali di Campobasso nella contesa tra Giuseppe Puchetti e Orazio Civetta. Ci sarà da leccarsi le ferite.