Volano gli stracci alla Provincia nel centrodestra, Pascale dirà la sua

CAMPOBASSO. Il vice-presidente della Provincia di Campobasso, Alessandro Pascale, convoca una conferenza stampa alle 10,30 di mercoledì 22 novembre 2023, nella Sala Giunta della Provincia di Campobasso, per analizzare l'attuale momento politico del centrodestra, in vista delle Elezioni Amministrative del 2024, e per parlare della situazione venutasi a creare dopo la nomina alla vice presidenza di Palazzo Magno.

Dopo la nomina di vice presiedente della Provincia, infatti, Alessandro Pascale è stato espulso dalla Lega.