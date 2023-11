Michele Giambarba portavoce nazionale della "Costituente Comunista"

CASACALENDA. Domenica scorsa, 19 novembre, si è tenuto il Primo congresso nazionale di Costituente Comunista.

«Essa fa riferimento al marxismo-leninismo e agli sviluppi della sua cultura, alla storia e all’esperienza del Movimento Operaio Internazionale, e persegue l’abbattimento del capitalismo e la trasformazione socialista della società. Opera in funzione della costruzione di un Partito Comunista unitario espressione sinergica di tutte le organizzazioni marxiste-leniniste ed esercita ogni azione, attività ed elaborazione intellettuale in ragione di tale obiettivo con spirito di totale apertura con tutti i soggetti che lottano per il superamento della società capitalistica», ha sottolineato Michele Giambarba.

Il Congresso, che ha dato ai convenuti l’occasione di discutere e confrontarsi sui temi sociali fondamentali, quali il lavoro, la sanità, l’istruzione ed in genere sui diritti sociali, è stata anche l’occasione per confermare il compagno Michele Giambarba quale portavoce nazionale dell’associazione e la compagna Genny Cavallo quale Tesoriere nazionale; nel contempo al compagno Michele Ridolfi è stato conferito l’incarico di Responsabile nazionale Giovani. Sono state anche riconfermate le composizioni della Segreteria e, fondamentalmente, del coordinamento nazionale.

Un caloroso grazie a quanti hanno contribuito alla stesura delle tesi, al loro assemblamento organico ed in generale alla buona riuscita del congresso, nonché a tutti gli intervenuti. Al lavoro, alla lotta!