«Il Governo del Molise solo al "maschile" anche col sottosegretario»

TERMOLI. «Una nuova nomina quella di sottosegretario (Vincenzo Niro), tutta maschile per il Governo Regionale di centrodestra guidato dal presidente Francesco Roberti.

Una scelta che attesta il modus operandi di questa amministrazione regionale, per la quale, evidentemente, l'essere donna rappresenta un limite visto l'assenza di una donna nella Giunta, la mancanza di una delega per la parità, la mancata costituzione della commissione di parità e ad oggi nulla è stato fatto per invertire la rotta.

Le donne Dem Molise continueranno ad evidenziare i limiti di un Governo Regionale dove la cultura del "Maschio al potere" lascia innegabilmente poco spazio al dovere per le Istituzioni, al rispetto della parità di genere, così come evidenziato anche dalla Commissione Europea per la parità di genere, appunto, nella sua strategia 2020/2025». Così le donne "Dem-Molise".