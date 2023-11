Fratelli d'Italia Molise rinnova le cariche per il portavoce provinciale

MOLISE. Si svolgeranno in Molise i due congressi provinciali di Fratelli d’Italia per il rinnovo della carica di “Portavoce Provinciale”.

Domenica prossima 26 presso il Centrum Palace di Campobasso, dalle ore 9, è convocata l’assemblea degli iscritti che sarà presieduta dal sen. Massimo Ruspandini.

Ad Isernia il Congresso si svolgerà il giorno 3 dicembre presso l’Hotel Europa dalle ore 9.

"I Congressi provinciali rappresentano un momento politico fondamentale di confronto all’interno del nostro Partito.

Insieme a tutti i dirigenti regionali, abbiamo lavorato in queste ultime settimane per raggiungere l’unità nel definire le candidature sia a Campobasso che ad Isernia.

Pertanto, con soddisfazione, annuncio che saranno congressi unitari con un solo candidato, condiviso da tutta la classe dirigente del Partito.

Un risultato importante che dimostra come il nostro Partito, anche crescendo così tanto, abbia saputo rinnovare quella unità per il raggiungimento di grandi traguardi.

Agli amici ed iscritti che in questa occasione hanno fatto un passo indietro per l’unità del Partito ed a tutti coloro che in questi ultimi dieci anni hanno contribuito alla sua crescita, esprimo a nome di tutto il Partito regionale che rappresento il mio più profondo ringraziamento e riconoscenza.

Ai futuri coordinatori faccio i migliori auguri di buon lavoro con la certezza che il nostro Partito possa crescere sempre più su tutto il territorio regionale".