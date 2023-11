Antonio Giuditta nominato commissario del circolo Pd di Termoli

TERMOLI. Antonio Giuditta nominato commissario del circolo Pd di Termoli.

Dopo la vittoria del centro sinistra alla presidenza della Provincia di Isernia, il circolo Pd di Termoli ha un nuovo commissario: Antonio Giuditta.

Il ruolo di commissario del circolo è stato sancito a seguito delle dimissioni della segretaria di circolo Maricetta Chimisso e dopo la richiesta di commissariamento da parte del segretario di Federazione Oscar Scurti.

In vista delle imminenti elezioni amministrative del Comune di Termoli e della necessità di superare la fase di stallo dovuta alle dimissioni della precedente segretaria si è deciso per il commissariamento del circolo di Termoli ed il segretario regionale Vittorino Facciolla ha individuato in Antonio Giuditta la persona più adatta a ricoprire questo incarico.