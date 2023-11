«Il femminicidio è un crimine che sta caratterizzando troppo spesso la nostra quotidianità»

ROMA. Messaggio dell'On. Elisabetta Christiana Lancellotta in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

«La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne deve iniziare con una profonda e attenta riflessione dopo gli ultimi tristi accadimenti.

Questa giornata deve essere scandita da una considerazione puntuale sul femminicidio, grave piaga sociale, un crimine che sta caratterizzando troppo spesso la nostra quotidianità.

Il Parlamento, nei giorni scorsi, ha approvato un nuovo testo normativo, che prevede, tra le altre misure, la formazione di personale specializzato, in grado di percepire, sin da subito, la criticità e pericolosità di determinate situazioni, attraverso strumenti di intervento tempestivo.

La nuova legge rappresenta una tappa importante del percorso legislativo che stiamo intraprendendo, finalizzato ad arginare il triste fenomeno.

Occorre andare nelle scuole per impartire ai nostri ragazzi una nuova cultura del rispetto e dell'educazione.

I Ministri per le Pari Opportunità, dell'istruzione e del Merito e della Cultura, Eugenia Roccella, Giuseppe Valditara e Gennaro Sangiuliano, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, finalizzato alla realizzazione di un concorso rivolto alle studentesse e agli studenti per la creazione di prodotti audiovisivi, cortometraggi e video sul tema della violenza maschile contro le donne, nonché alla realizzazione di una o più campagne di sensibilizzazione con particolare riguardo alle studentesse agli studenti sul tema della violenza maschile contro le donne e la violenza domestica, così come si impegnano ad elaborare e diffondere nelle scuole materiali informativi sul fenomeno della violenza maschile nei confronti delle donne e la violenza domestica sugli argomenti a disposizione delle donne vittime di violenza e sulla normativa e le politiche in essere per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne e la violenza domestica.

I migliori prodotti audiovisivi che verranno fatti dagli studenti e dalle studentesse sul tema della violenza contro le donne possano accedere al Festival di Venezia nell’ambito di uno spazio dedicato.

Un lavoro va fatto per favorire l'indipendenza economica delle donne, fattore indispensabile di tutela, nonché su una rete di supporto psicologico che possa incoraggiare le donne a denunciare prima che sia troppo tardi.

La Commissione bicamerale d'Inchiesta sul femminicidio, nonché contro ogni violenza di genere, ha un ruolo fondamentale e il nostro lavoro è indirizzato a una maggiore tutela delle vittime di violenza, ma anche alla promozione di attività di formazione dei giovani, degli insegnanti, degli psicologi, del personale sanitario e di tutti coloro che possono essere coinvolti in quello che è un vero e proprio dramma sociale.

Oggi saranno tanti i momenti di confronto, tutti importanti e indispensabili. Lo spunto di ognuno potrà rappresentare un'idea da mettere in campo per la tutela dell'incolumità delle donne.

Dobbiamo, dunque, far sì che quotidianamente si lavori, affinché drammi come quello di Giulia e di tutte le vittime di violenze fisiche e psicologiche non accadano mai più.

È iniziato un cambiamento culturale e le istituzioni se ne stanno facendo carico. Lo strumento per prevenire questa piaga sociale non può essere limitato alla repressione del reato, ma deve essere agganciato a un progetto culturale che comporti l'assunzione di una responsabilità collettiva e multidisciplinare per contrastarla».

Il messaggio della capogruppo di Fratelli d’Italia Commissione bicamerale d'Inchiesta sul Femminicidio nonché contro ogni altra forma di violenza genere.