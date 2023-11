Orazio Civetta si candida come coordinatore provinciale di Forza Italia

CAMPOBASSO. "Ho presentato la mia candidatura a coordinatore provinciale di Campobasso di Forza Italia”, così Orazio Civetta, sindaco di Ripabottoni e in pole per la carica di massimo dirigente provinciale in vista del Congresso del partito Azzurro, in programma domenica 26 novembre 2023.

"La mia candidatura e la connessa lista è frutto di un lavoro condiviso all'interno del partito - ha spiegato Orazio Civetta - Si tratta di una candidatura unitaria, che ha la finalità di rinnovare i vertici provinciali di Forza Italia in un clima di sinergia, entusiasmo e collaborazione, in vista di tutti i prossimi appuntamenti e per permettere al nostro partito di radicarsi ancor di più sul territorio".

"Ripartiamo, sia a Campobasso che Isernia, da sindaci dei Comuni più piccoli e delle aree interne - ha proseguito Civetta - Un bel segnale in un territorio, quello molisani, in cui la maggior parte dei Comuni e delle relative amministrazioni opera in piccoli centri. Dando voce a tutti, ognuno potrà essere protagonista di idee e progetti".

"L'obiettivo, condiviso col partito e seguendo gli insegnamenti che ci ha trasmesso Silvio Berlusconi, è quello di contribuire, col nostro lavoro e con un radicamento importante su tutto il territorio, di tornare a essere guida della coalizione di centrodestra".

I Congressi Provinciali di Forza Italia si terranno domenica 26 novembre 2023 al Don Guglielmo, in contrada San Vito, al civico 15, a Campobasso, e a Isernia al Grand Hotel Europa in Viale dei Pentri 76.