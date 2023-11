Tpl: Marone (Lega): grazie a Salvini in arrivo oltre 8 milioni di euro dal Mit al Molise

mer 29 novembre 2023

ROMA. “In arrivo per il Molise quasi 8 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, previsti dal Fondo nazionale del Mit. Risorse preziose che il dicastero di Porta Pia, guidato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, mette a disposizione dei territori per supportare un servizio pubblico fondamentale. Ancora una volta la Lega al governo passa dalle parole ai fatti”.

Lo afferma in una nota il segretario della Lega Molise Michele Marone.