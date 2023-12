Trasporto pubblico e project Gtm, l'opposizione rincara la dose

sab 02 dicembre 2023

TERMOLI. Per conto dei consiglieri comunali di Termoli: Marcella Stumpo (Termoli bene Comune-Rete della Sinistra), Daniela Decaro ed Antonio Bovio (Termoli 2024), Ippazio Stamerra (Movimento 5 Stelle), vi informo che alle 10:30 del 5 dicembre si terrà una conferenza stampa a Termoli, presso il Café de Paris, in Via Abruzzi 2.

«Tema della conferenza stampa le azioni intraprese di recente dai quattro consiglieri citati, in riferimento ai gravi inadempimenti di Gtm srl unipersonale di Giuseppe Larivera nell'applicazione della convenzione e del contratto sottoscritti con il Comune di Termoli il 22 settembre 2021, riguardanti il trasporto pubblico locale e altri interventi, per i quali Gtm si è impegnata ad investire un milione di euro».