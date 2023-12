Amministratori molisani a Firenze per la kermesse "europea" della Lega

TERMOLI. Presenti a Firenze anche gli amministratori locali del Molise all’evento di apertura della campagna elettorale delle europee della Lega che si è tenuta oggi a Firenze. Con la partecipazione dei responsabili dei partiti sovranisti d’Europa.

In merito abbiamo registrato il commento del commissario della Lega in Molise, Michele Marone

"Giornata bella, importante e fondativa. Grazie a tutti, il popolo della Lega e i popoli d’Europa hanno bisogno di noi, oggi é stato evidente!

Noi ci saremo, sorridenti e determinati, senza compromessi o tentennamenti, con forza e coerenza.

Ancora GRAZIE a chi c’era e ci sarà”. Così il Vice Premier è Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine dell’incontro tenutosi oggi. Firenze"; il Commissario del Molise, Michele Marone, esprime grande soddisfazione per la considerazione dei territori a livello Internazionale e ringrazia il Segretario Nazionale Matteo Salvini per l’impegno profuso a livello europeo per il riconoscimento della sovranità dei singoli paesi membri e per il progetto di una Europa più sicura, governata con buon senso.

