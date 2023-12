Senato, Lega: «Soddisfatti per la risoluzione a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno»

ROMA. “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione, in commissione Industria al Senato, della risoluzione Lega che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali.

È una misura a favore dei giovani imprenditori in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche e Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. Con questo provvedimento, si chiede un impegno al governo: rifinanziare la misura e renderla strutturale, visto che Invitalia ha dichiarato che per ogni euro investito in questo progetto il ritorno economico allo Stato è pari a 2,54 euro.

Si chiede, inoltre, un aumento del finanziamento per le ditte individuali a 100.000 euro e quello per le società a 60.000 euro per ciascun socio fino a un massimo di quattro soci e un importo massimo concedibile di 240.000 euro. Per entrambi, il 50 per cento a fondo perduto e il 50 per cento di finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Tranne il Pd che si è astenuto, abbiamo votato tutti convintamente a favore di questi interventi concreti a tutela e supporto dei nostri imprenditori e della nostra economia”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Industria e Agricoltura: Gianluca Cantalamessa (capogruppo e primo firmatario), Giorgio Maria Bergesio (vicepresidente) e Mara Bizzotto.