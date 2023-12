Iorio: «In Regione cabina di regia parallela sul Pnrr a quella del Governo»

CAMPOBASSO. Si è tenuta oggi la prima cabina di regia Pnrr presso la Sala Verde di Palazzo Chigi presieduta dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, alla presenza del vice-presidente del Consiglio Matteo Salvini, dei Ministri della Salute, Orazio Schillaci, e dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e dei rappresentanti degli altri ministeri, con la partecipazione attiva delle Organizzazioni sindacali presenti al tavolo: Cgil, Cisl, Ugl, Confsal, Cisal e Usb.

Nel corso della riunione il ministro Fitto ha illustrato le informazioni relative al saldo della quarta rata e alle interlocuzioni in corso per la verifica degli obiettivi connessi alla quinta rata.

Si è inoltre dato il via all’apertura della nuova fase della programmazione nazionale e regionale relativa ai fondi di coesione e al Pnrr.

Entro pochi giorni sarà costituito un gruppo tecnico di lavoro per aprire il confronto per mettere in campo un provvedimento legislativo, un decreto legge, per regolamentare la nuova fase della programmazione ed omogeneizzare le scelte relative alla spesa dei fondi europei e nazionali con quelle del PNRR.

Proprio in vista di questa nuova fase in Regione stiamo già lavorando ad una nuova cabina di regia che dovrà operare alla luce anche delle nuove disposizioni.

Apprezzato da quasi tutte le regioni il lavoro del ministro Raffaele Fitto che con la recente riprogrammazione ha scongiurato la perdita di ingenti risorse rimodulando le scelte che, con questo governo, individuano nelle regioni il principale interlocutore.