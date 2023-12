Termini scaduti in Consiglio regionale e allora il presidente Pallante "sforna" tutte le nomine

CAMPOBASSO. Arriva l'informata di nomine negli enti sub-regionali e di competenza di Palazzo D'Aimmo.

Il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, non avendovi opportunamente adempiuto l’Assemblea nei termini previste dalle singole leggi di settore, utilizzando i poteri sostitutivi assegnatigli dalla legge regionale 16/2002 (Nuove disposizione sulle nomine di competenza regionale), art. 6 e 6 bis, ha provveduto a nominare con appositi decreti:

• la signora Annarita Pizzuto (Presidente) e i signori Luigi Frate (Componente) e Pasqualino Iurescia (Componente) quali componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST);

• i signori Antonio Di Carlo (effettivo) e Gennaro Iodice (supplente) quali componenti Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Speciale Sviluppo Economico della Regione Molise (A.S.S.E.R.M.);

• i signori Michele Nicola Petrecca (effettivo), Vincenzo D’Agostino (effettivo), Maria Teresa Santoianni (effettivo), Katya D’Annesse (supplente), Giuseppe Favuzza (supplente) quali componenti del Collegio sindacale Società Finanziaria Regionale del Molise (Finmolise S.p.a.);

• i signori Vincenzo Cimino (Presidente), Adriano Iannacone (Componente), Daniel Cifelli (Componente) componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.);

• i signori Donato Mastropietro e Roberto Perone quali componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale regionale "Molise Acque";

• i signori Giuseppe Narducci (Presidente), Antonio Bucci (componente) ed Emiliano Di Mangano (componente) quali componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP);

• la signora Marilina Graziano quale rappresentante regionale nel Comitato regionale INPS per il Molise;

• i signori Enrico Sabetta, Andrea Capobianco e Ivan Mastronardi quali esperti in seno al Comitato tecnico regionale dello sport;

• il signor Umberto Meo, quale esperto in materia di edilizia e urbanistica, e i signori Sara Di Maria e Sebastiano Fiadino, quali esperti in materia di agricoltura e foreste in seno alla Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione della Provincia di Isernia;

• il signor Alberto Molinaro, quale esperto in materia di edilizia e urbanistica, e i signori Mario Vena e Domenico Vitullo, quali esperti in materia di agricoltura e foreste in seno alla Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione della Provincia di Campobasso;

• i signori Giuseppe Salluzzi e Tommaso Felice quali rappresentanti delle imprese boschive in seno alla Commissione tecnica forestale;

• le signore Annarita D’Orazio e Valentina Elisabetta Cardella, il signor Giuseppe D’Amico quali esperti in seno alla Consulta per i problemi degli anziani;

• il signor Mario Gianfrancesco quale revisore dei conti dell’Ente Parco storico regionale agricolo dell'Olivo di Venafro;

• il signor Elviro Cipolla, la signora Paola Moscardino e il signor Ferdinando Alterio quali componenti del Consiglio direttivo dell’Ente Parco storico regionale agricolo dell'olivo di Venafro;

• le signore Benedetta De Lisi, Giusi Di Lalla, Annalisa Maroncelli, Elvira Pantalone, Antonella Gatta, Viviana Pizzi, Maria Antonietta Battista, Iulia Iemma, e i signori Lorenzo Orrino, Antonio Potalivo, Sobrino Coppetelli, Mario Rosario D’Apice, Ivano Pascarella, Francesco Angeli, quali componenti della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità;

• il signor Andrea Galasso quale esperto in seno al Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo;

• i signori Pasquale Vincenzo Passarelli, Giuseppe Iglieri e Antonio Petruccelli quali componenti del Consiglio direttivo dell’Istituto regionale per gli studi storici del Molise - Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo Cuoco" (IRESMO);

• i Consiglieri regionali Stefania Passarelli (in rappresentanza della maggioranza) e Angelo Primiani (in rappresentanza delle minoranze) quali componenti del Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo;

• i signori Consiglieri regionali Roberto Di Pardo (Consigliere di maggioranza) e Vittorino Facciolla (Consigliere di minoranza) quali componenti del Comitato d'indirizzo dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM);

• i signori Luigi Dellegrazie (membro effettivo) e Marco Graziano (membro effettivo), i Consiglieri regionali Nicola Cavaliere (membro effettivo), Fabio Cofelice (membro effettivo), Armandino D’Egidio (membro effettivo), Massimo Romano (membro effettivo), Alessandra Salvatore (membro effettivo), Roberto Di Baggio (membro supplente), Roberto Di Pardo (membro supplente), Micaela Fanelli (membro supplente), Roberto Gravina (membro supplente), Stefania Passarelli (membro supplente), Angelo Primiani (membro supplente) e Massimo Sabusco (membro supplente), quali componenti del Comitato misto paritetico regionale - Programmi installazioni militari;

• i Consiglieri regionali Massimo Sabusco (Presidente) e Roberto Gravina (Componente) quali componenti del Comitato consultivo sul fenomeno del gioco di azzardo.