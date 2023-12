Sanità molisana e bilancio della Regione: si svelano le proposte del Pd

CAMPOBASSO. Torna a parlare di sanità il gruppo consiliare del Partito democratico alla Regione Molise.

Lo ha annunciato la capogruppo Alessandra Salvatore: «Conferenza stampa che terremo, come gruppo regionale Pd, lunedì, alle ore 11, presso la sala biblioteca del Consiglio regionale del Molise, in via IV Novembre, per illustrare le nostre proposte sulla Sanità, in vista della adozione del Piano operativo 2022-2024, contenute nella mozione Pd già depositata.

Ciò in considerazione del fatto che la voce sanità incide, per circa l'85%, sul bilancio regionale, la cui discussione inizierà martedì prossimo».