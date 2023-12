«Unito, rinnovato, aperto e vicino»: il Pd riparte da Termoli col futuro segretario Ovidio Bontempo

TERMOLI. Il Pd ritorna a “La Vida”: non è un gioco di parole, dopo una fase di transizione post elettorale, che ha segnato nei giorni scorsi sia la nomina a commissario di circolo a Termoli di Antonio Giuditta, sia quella a capogruppo regionale di Alessandra Salvatore. È stata la location che ha determinato tutte le fasi recenti di natura assembleare dem sulla costa e che ieri sera ha visto partire la campagna territoriale verso l’elezione del nuovo segretario regionale, che prenderà il posto di Vittorino Facciolla. L’unica candidatura è quella dell’isernino Ovidio Bontempo. Proprio l’esponente del Pd chiamato a prendere in mano le redini del soggetto politico più rappresentativo del centrosinistra nel panorama nazionale ha così esposto l’avvio del confronto con la base.

«Abbiamo iniziato il tour nei circoli partendo proprio da Termoli, durerà tutta la settimana, poi passerà anche a Isernia, a Campobasso e in altri comuni e culminerà domenica prossima, 17 dicembre, con la festa democratica e la proclamazione da parte dell'assemblea regionale del nuovo segretario, sarà un tour di ascolto, dove si parlerà si parlava di programmi, di modello di partito, di visione politica, ridando centralità ai circoli e condividendo il programma che sarà aperto poi anche nel tempo ai contributi di associazioni, sindacati, forze sociali, terzo settore, parti sociali e quant'altro».

IL DOCUMENTO POLITICO

«Con il presente documento intendiamo sottoscrivere, in un’ottica unitaria e partecipata, il programma del candidato segretario Ovidio Bontempo e della lista per l’Assemblea regionale a suo sostegno, condividendone i contenuti, con l’impegno collettivo di partire da questo “manifesto-costituente” di principi, valori, idee e obiettivi politici, per arrivare a realizzarlo e svilupparlo mediante una “Conferenza programmatica permanente aperta”, che darà centralità all’ascolto di Circoli e Federazioni, di iscritti e cittadini, di elettori e simpatizzanti, di amministrazioni e territori, di istituzioni e parti sociali, di associazioni e comitati, di lavoratori e imprese, con la finalità di integrarlo e rivisitarlo costantemente, alla luce di proposte, istanze e contributi che emergeranno lungo il percorso unitario di questa Segreteria, in modo che possa costituire “patrimonio comune” del Partito Democratico e del Molise».

UNITO, RINNOVATO, APERTO, VICINO: IL MANIFESTO DEL NUOVO CORSO PD IN MOLISE

L’unità non rappresenta un valore fine a sé stesso ma piuttosto un punto di partenza condiviso e, al contempo, una finalità comune a dirigenti, militanti, iscritti ed elettori del nostro Partito Democratico.

L’unità dovrà essere fondata su principi, regole, valori, idee e programmi condivisi che vedranno nello Statuto regionale, appena approvato, un costante e prezioso punto di riferimento per l’azione di un Partito unito.

Un Partito rinnovato nella sua classe dirigente dove tutti saranno al servizio della causa comune, senza derive individualiste.

Un Partito aperto alle esperienze migliori e alle personalità più attive della società, dai lavoratori al mondo delle imprese, passando per i sindacati e le associazioni di categoria.

Un Partito di prossimità, vicino a cittadini, iscritti, elettori, associazioni, comitati, visti nella loro quotidianità e nei loro bisogni, e non più soltanto al momento del voto, un PD vissuto e percepito come punto di riferimento costante soprattutto lungo il percorso che conduce da un’elezione all’altra.

Sono emerse aspettative molto alte di unità dal dibattito, aperto e vivace, all’interno del PD e all'esterno tra cittadini ed elettori; energie e risorse ora vanno spese e impiegate, con dedizione e passione, per costruire un’alternativa al governo di questa destra, nel Paese e nella Regione.

Le divisioni interne indeboliscono il partito dentro e fuori, lo rendono più fragile, un PD litigioso, autolesionista, chiuso e depresso, risulta poco attrattivo all'esterno, incapace di “calamitare” l’interesse dei cittadini, in particolare dei giovani, che con la loro carica di entusiasmo possono contribuire in modo determinante a rinnovare il partito.

Sul versante interno il dibattuto deve essere costruttivo, vivace, aperto e dinamico, in grado di ascoltare tutte le voci che animano il partito, che si confrontano in un leale confronto, rendendole armoniose e corali.

L’unità deve essere un obiettivo comune, un partito unito e coeso è molto più forte e credibile non solo al suo interno, ma nella coalizione, nelle istituzioni, nell’opinione pubblica e persino nei riguardi delle forze avversarie.

CONGRESSO COSTITUENTE

Nel Congresso si intrecciano, fino a confondersi, questioni politiche, giuridiche, valoriali, strutturali e su queste basi solide e condivise andrà costruito un Partito forte e unito, in grado di guidare una larga e coesa alleanza progressista e democratica, fondata su progetti e valori comuni per un Molise più giusto, solidale, equo, attrattivo, moderno, nell’ottica di una crescita eco-sostenibile, in grado di raccogliere le sfide della transizione ecologica, del PNRR e dell’UE.

PROGRAMMA APERTO

Un programma aperto e inclusivo, un “frutto” maturato anche dalle numerose assemblee e direzioni che hanno preceduto questa fase congressuale pronta ora a partire dai punti fondamentali emersi in quelle sedi, da sviluppare nell’arco di questa nuova fase “Costituente”, e che saranno oggetto di costante aggiornamento e rivisitazione durante tutto il mandato di questa Segreteria.

MODELLO PARTITO

Un modello di Partito non verticistico, capace di coinvolgere la base degli iscritti, le Federazioni e i Circoli in un rinnovato protagonismo politico, un Partito distinto dalle ambizioni e dalle volontà dei singoli, un processo collettivo di ascolto e confronto, un Partito come “intelligenza collettiva”, un PD aperto e plurale in grado però di parlare con una voce unica e forte sui temi sensibili.

METODO SELEZIONE

Le elezioni primarie, superata questa fase eccezionale legata al delicato momento storico/politico, saranno la regola per la selezione della classe dirigente nel Partito e per i nostri candidati nelle istituzioni, per un PD “contendibile” in grado di valorizzare al contempo la propria classe dirigente.

RUOLO PARTITO DEMOCRATICO

Il PD è chiamato a svolgere un ruolo nevralgico, dovrà essere prezioso sostegno nelle istituzioni, costante riferimento nella società e guida imprescindibile nella coalizione di centrosinistra.

Un PD sempre centrale nella nostra coalizione che, tornando ad ascoltare e a dialogare con i cittadini sui territori, prestando una particolare attenzione alle istanze dei lavoratori, alla voce dei giovani e delle donne, riuscirà a tornare a governare la Regione Molise dopo 10 anni, rilanciato ora dalle recentissime vittorie nelle nostre 2 Province, non a caso avvenute in un clima dove si è ripreso finalmente a respirare un vento di unità, raccogliendo la delusione di cittadini e amministratori per i governi di questa destra.

Un PD capace di rendersi oggi protagonista attivo del delicato processo storico, politico, economico, culturale e sociale in corso, che sappia interpretare il proprio ruolo in un contesto internazionale complesso, nel quale i conflitti anche bellici sono tornati protagonisti della scena mondiale, con inevitabili ricadute sui Paesi europei, che con esse devono inevitabilmente confrontarsi.

STRUMENTI PARTECIPATIVI

Conferenza amministratori-Conferenza Segretari circoli (Centralità Circoli) / Dipartimenti / Comitati per le idee / Invitati permanenti (candidati alle regionali, sindacati, ordini professionali, ecc.) / Commissione coordinamento riforme, Statuto e regole / Casa dei diritti / Commissioni a tutela dei cittadini sui temi sensibili e nei settori strategici /Commissione Sanità.

Comunicazione politica come investimento indispensabile, consapevoli che un pezzo dell’attuale militanza ormai si declina e si gioca anche sui social, finora colpevolmente trascurati dal PD.

TEMI SENSIBILI

Sanità pubblica - Lavoro - Ambiente - Diritti sociali/civili - Riforme istituzionali e legge elettorale - No Autonomia differenziata - Cultura/Scuola/Università – Aree interne - Infrastrutture – Politiche giovanili e sociali - Bilancio e Tasse - Costi politica

PARTITO E ASCOLTO

Necessità e importanza dell’ascolto costante di territori, amministratori, piazze, circoli, assemblee, singoli militanti, cittadini, parti sociali, corpi intermedi, ordini professionali. Un ascolto attivo e mai giudicante di tutti i protagonisti della dialettica socio/economica e culturale, al fine di instaurare una rinnovata relazione di fiducia autentica, un dialogo costante tra Partito ed eletti, nel rispetto delle prerogative reciproche, per una relazione virtuosa tra i rispettivi livelli territoriali di Partito e quelli istituzionali.

VISIONE POLITICA

La Politica deve andare incontro ai giovani, non il contrario, il PD deve farla uscire dal palazzo perché la Politica è soprattutto fuori, tra la gente, nei luoghi di lavoro, nelle case, nelle piazze, si nutre e si alimenta, dandole forma e contenuto, delle istanze dei cittadini, dei loro bisogni, dei loro diritti fondamentali, dei sogni e desideri di ognuno.

Finalità della Politica è cambiare le cose, per farlo bisogna alla fine necessariamente governare, ma non come fine per la conservazione del potere, perché così il PD è stato percepito in passato, bensì come mezzo per cambiarle davvero, rinnovando il Partito e le sue forme di partecipazione.

La nostra visione della Politica e il nostro modello di Partito devono restare “figli” della nostra cultura storica di sinistra, progressista, democratica e pacifista, costituzionalmente orientata, fondata sulle buone pratiche amministrative, sui valori di una partecipazione impegnata e combattente, di equità e solidarietà, di uguaglianza sostanziale, giustizia sociale e dignità umana.

OBIETTIVI POLITICI

Obiettivo di lungo periodo: tornare al Governo regionale come Partito e come coalizione; tornare ad avere una rappresentanza Parlamentare del PD e del centrosinistra passando per le imminenti e importanti scadenze di breve e medio periodo: le elezioni amministrative dei grandi comuni (compreso il capoluogo di Regione) e dei piccoli comuni; le prossime elezioni europee.