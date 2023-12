Manovra di bilancio 2023 al centro della seduta del Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Presidente Quintino Pallante ha convocato per domani, martedì 12 dicembre, con inizio dei lavori previsto per le ore 10, la seduta del Consiglio regionale per l’esame dei diversi provvedimenti facenti parte della Manovra di bilancio 2023.

In particolare, sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: