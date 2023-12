Roberto Gravina eletto coordinatore del comitato Enti Locali del MoVimento 5 Stelle

CAMPOBASSO. L’assemblea degli iscritti del MoVimento 5 Stelle, nella giornata dell’11 dicembre, è stata chiamata a votare per l’elezione dei componenti dei comitati nazionali previsti dallo statuto nonché l’istituzione dei comitati politici previsti in via facoltativa e l’elezione dei rispettivi componenti.

Il consigliere regionale del Molise del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, è stato nominato coordinatore del Comitato “Enti Locali” del quale faranno parte anche Ida Carmina, Maria Angela Danzì, Roberto Gambino e Adriano Zuccalà.

“Ringrazio molto per la fiducia il Presidente Giuseppe Conte che mi ha proposto come coordinatore del Comitato “Enti locali” del MoVimento 5 Stelle e gli iscritti che con il loro voto hanno espresso apprezzamento per questa scelta. – ha dichiarato Roberto Gravina - L’assemblea degli iscritti ha esplicitato con l’elezione dei componenti di tutti i comitati nazionali, ma anche con l’elezione del tesoriere e di un vicepresidente, quello che è stato un importante momento di riorganizzazione del MoVimento sviluppato con l’intenzione di rendere concreto e sempre più forte il costante dialogo con gli Organi politici ed istituzionali di qualsiasi livello centrale e territoriale del MoVimento 5 Stelle.

Insieme agli altri componenti del Comitato del quale sono stato chiamato ad essere il coordinatore, - ha aggiunto Gravina - mi impegnerò affinché i territori, forti di importanti esperienze amministrative, possano tornare a dare voce e attenzione ai bisogni più prossimi dei cittadini, come la sussidiarietà costituzionale insegna.

Il Comitato, come stabilito da regolamento, – ha infine ricordato Gravina – contribuisce all’azione politica del MoVimento 5 Stelle attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri attinenti alla propria materia di competenza, coadiuvando così il Consiglio Nazionale nell’esercizio delle proprie funzioni e agevolando un lavoro di sintesi politica unitaria.”