Capitale italiana della mobilità sostenibile: Della Porta presenta la proposta in Senato

TERMOLI. Capitale zero della mobilità sostenibile italiana.

E' l’idea che verrà presentata domattina, dalle 19, nella sala Nassiriya del Senato della Repubblica: il disegno di legge bipartisan per l’istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile. Alla conferenza stampa prenderanno parte i primi firmatari, i senatori Costanzo Della Porta ed Etel Sigismondi di Fratelli di Italia e il senatore Michele Fina del Partito Democratico. La norma si ispira alla legge che ha istituito la Capitale Italiana della Cultura.

La volontà normativa è di dotare l'Italia ogni anno di una “Capitale della mobilità sostenibile”, sull'esempio della Capitale della Cultura appunto, dove per 365 giorni le istituzioni, la società civile e le imprese dell'energia e della mobilità e non solo, siano impegnate a sensibilizzare le comunità grazie anche al coinvolgimento dei massimi esperti del settore. Il ddl è stato depositato al Senato della Repubblica ed è ora incardinato nella Commissione Ambiente. Si tratta di uno dei pochi disegni di legge di natura bipartisan presentati in questa legislatura. Eni, ACC, A2A, Politecnico di Torino, Luiss, ASviS, Aeroporto Marconi di Bologna, Comuni di Milano e di Bologna, Associazione CiKà dei Motori (Anci) tra le realtà istituzionali, accademiche e imprenditoriali presenti alla conferenza e tra le prime a sostenere il disegno di legge.

I tre senatori interverranno, di persona o con un contributo video, a portare la loro testimonianza di adesione e sostegno all’iniziativa legislativa il senatore Guido Castelli, Commissario straordinario di governo sisma 2016 (v), Guido Saracco, Magnifco ReLore Politecnico di Torino, Arianna Censi, Assessora Mobilità Comune di Milano, Valentina Orioli, Assessora Nuova Mobilità Comune di Bologna, Rossella Muroni, Presidente Nuove Ri-Generazioni, Nazareno Ventola, Ad Aeroporto G. Marconi di Bologna (v), Fabio Pressi, CEO A2A E Mobility, Danilo Moriero, Segretario generale Associazione Città dei Motori Anci, Giulio Lo Iacono, Segretario generale ASvIS, Nanni Mafei, DireLore Commerciale di Eni Sustainable Mobility, Tommaso Pavoncello, Public Afairs & Communication Italy - ACC (v), Fernando Chris1an Ianone, DireLore Mobility Executive Master in Innova7on & Sustainability Luiss Business School (v).