Capitale italiana della mobilità sostenibile, un milione di euro al progetto migliore

TERMOLI. Un nuovo capitolo per un futuro sempre più verde, all’insegna del rispetto dell’ambiente. Questo lo spirito che ha animato il Disegno di legge per l’istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile, nato da un'iniziativa bipartisan dei senatori Costanzo Della Porta ed Etel Sigismondi di Fratelli d’Italia insieme al senatore Michele Fina, tesoriere del Partito Democratico.

La conferenza stampa, svoltasi nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica è stata moderata da Antonello Barone.

«Questa idea nasce da una chiacchierata a Termoli. Abbiamo ripescato un disegno di legge di qualche anno fa e lo abbiamo modificato. Il nuovo disegno sarà composto da 6 articoli, un po’ più snello, ed ha come principio il target che vuole ridisegnare una nuova visione di società. Il Mise dovrà istitituire ogni anno il migliore progetto e attribuire 1 milione di euro a chi “vincerà” la competizione. Per il primo anno non ci sarà gara ed è stata scelta la città di Termoli ma non perché io sia molisano ma perché a Termoli nascerà la prima Gigafactory d’Italia.

Anche le scuole avranno la loro parte. Infatti, gli uffici scolastici avranno il compito di scegliere le scuole che dovranno divulgare questa norma»

Il senatore del Pd Michele Fina ha ringraziato gli ideatori di questa proposta di legge, ed ha aggiunto che “la scelta di Termoli segue la direzione giusta, ed è la direzione giusta. È un riconoscimento doveroso il fatto che possa essere battezzato da Termoli, poiché è del tutto evidente che l’investimento sulla gigafactory è una finestra sul futuro”.

Il senatore Etel Sigismondi ha ritenuto questa proposta di legge di Costanzo Della Porta, “una proposta di legge molto importante, che arriva in un momento in cui si parla molto della sostenibilità. L’obiettivo principale è istituire la capitale italiana della mobilità sostenibile come una sorta di sana competizione tra i vari comuni rispetto alle politiche ambientali, riferite alla mobilità”.