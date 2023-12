Deficit di bilancio, modalità di ripiano approvate a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta dedicata all’esame dei provvedimenti relativi alla Manovra di Bilancio 2023 ha approvato a maggioranza (13 favorevoli e 5 contrari) il provvedimento proposto dalla Giunta regionale che determina le modalità di ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione realizzatosi a seguito delle risultanze di cui alla legge regionale 19 settembre 2023, n.4 (Modifiche alla l.r. n. 27 del 31.12.2022, "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021") e di cui alla D.G.R. n.289 del 25.09.2023 (proposta di legge regionale "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022").

L’atto deliberativo proposto dalla Giunta regionale -ha spiegato la Relatrice Passarelli nel suo intervento in Aula- recepisce le risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, così come rettificato dalla legge regionale 4 del 2023 e dal disegno di legge del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022. Ne consegue che la proposta di piano di rientro ridetermina le componenti del disavanzo di amministrazione ancora da ripianare al 31.12.2022 e le relative quote di mancata copertura/maggiore disavanzo, nel rispetto di quanto previsto per il triennio 2023-2025, per il disavanzo 2021 (art.12 bis, comma 3, del d.l. n.51/2023 modificato con la Legge n.87/ 2023) e per il disavanzo 2022.