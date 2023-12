Passa il nuovo bilancio triennale in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta dedicata all’esame dei provvedimenti relativi alla Manovra di Bilancio 2023 ha approvato a maggioranza il "Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2023-2025" proposto dalla Giunta regionale.

Il relatore Roberto Di Pardo, Presidente della Prima Commissione permanente che ha licenziato positivamente il documento presentato dall’Esecutivo regionale, ha evidenziato come il provvedimento sia stato redatto dalla precedente Giunta, a conclusione della XII Legislatura, precisamente 9 mesi fa. Da allora molte cose sono cambiate, tra cui l’insediamento di un nuovo Governo regionale. Ma per Di Pardo è chiaramente imprescindibile dotare comunque tempestivamente la Regione dei documenti programmatori e gestionali per dare avvio e concretezza al ciclo di programmazione per il triennio 2023/2025 e prendere atto del DEFR 2023/2025, rimandando al nuovo Esecutivo la predisposizione di un Documento di Economia e Finanza improntato sui contenuti del nuovo programma di governo. Per Di Pardo la sfida più importante che spetta al Molise nei prossimi 4 anni è sicuramente quella della programmazione. Non potremmo -ha rilevato- di certo dire che mancano o mancheranno fondi e opportunità: bisogna solo saper cogliere tutto quello che governo ed Europa hanno messo o metteranno sul tavolo.

In particolare, come si legge nella presentazione del DEFR, il percorso di programmazione realizzato costituisce, nella metodologia e nelle scelte, una prospettiva e una opportunità di rilancio e sviluppo per un Molise che sempre più deve saper coniugare la capacità di conservare e valorizzare le sue radici, la sua storia, la sua identità e, nel contempo, afferrare e governare i processi di innovazione con i quali affrontare da protagonista le sfide future per la creazione di benessere equo e sostenibile.

Il Consiglio regionale nella seduta dedicata all’esame dei provvedimenti relativi alla Manovra di Bilancio 2023 ha approvato a maggioranza la variazione alla proposta di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 del Consiglio regionale presentata dall'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Ha illustrato all’Aula il provvedimento il Relatore Consigliere Stefania Passarelli che ha evidenziato come con deliberazione numero 46 dell’Ufficio di Presidenza del 21 novembre 2023, si è proceduto alla variazione alla proposta di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 del Consiglio regionale, approvato con delibera di Ufficio di Presidenza numero 28 del 13 aprile 2023. Con successiva deliberazione numero 47 dell’Ufficio di Presidenza del 28 novembre 2023, sono state specificate in maniera dettagliata le voci della variazione di bilancio contenute nella deliberazione 46 dell’Udp del 21 novembre 2023 e allegate nella relazione integrativa che compone la suddetta deliberazione. Il fabbisogno finanziario dell’anno 2023 tiene conto quindi della quota assegnata di euro 5.900.000,00 con legge regionale 24 maggio 2022 n.9 – Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024 – e per il funzionamento del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024 e viene elaborato sulla scorta delle spese registrata per il 2022 tenuto conto delle richieste pervenute dai Servizi del Consiglio regionale e perseguendo, per quanto possibile, gli obiettivi di ulteriore contenimento della spesa indicati nella normativa statale vigente e già attuati significativamente negli esercizi precedenti.