"Girolamo La Penna": nell'associazione riscoperto un modo di fare politica all'avanguardia

Per non dimenticare mer 13 dicembre 2023

Associazione Girolamo La Penna: intervista al senatore Giuseppe Astore

TERMOLI. Un gigante della politica molisana, un protagonista del secolo scorso, uno degli artefici dello sviluppo della regione, dalla sua affermazione identitaria con l'autonomia politica e amministrativa, sino all'approdo di fabbriche capaci di far progredire la comunità, ancorata fino agli anni Sessanta alle attività del comparto primario.

Il 2024 sarà l'anno del centenario della nascita dell'onorevole Girolamo La Penna, precisamente il 15 giugno e per questo, su idea e iniziativa di Nicola Felice e dell'ex presidente della Giunta regionale Giovanni Di Giandomenico, è stata promossa l'associazione culturale a lui intitolata, che si è riunita oggi nell'assemblea costitutiva. Tantissimi i volti noti che hanno gremito la sala del centro pastorale Ecclesia Mater, in piazza Sant'Antonio, ex parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali, dirigenti di enti, anche attualmente in carica. Il richiamo di La Penna è sempre molto forte.





A spiegare la ratio di questa nuova avventura è stato Nicola Felice, seguito a ruota dal presidente dell'assemblea Franco Mancini e dal segretario Giuseppe Astore, tra gli intervenuti il commissario dell'Aast, Remo Di Giandomenico, Gianfranco Vitagliano e Antonio D'Aimmo.

L’Associazione è costituita quale organizzazione non lucrativa di utilità culturale e sociale, ed è una iniziativa autonoma, pluralista, non partitica, volontaria, democratica.





Si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturale e di solidarietà sociale, svolgendo attività in favore dei propri associati e della comunità molisana. Tre le attività proposte studiare e diffondere le problematiche sociali, sanitarie ed ambientali, di difendere e preservare la sicurezza, la salute, il benessere, e la qualità della vita dei cittadini, in primis di Termoli. e dei Comuni del Molise; redigere e proporre agli organi istituzionali di competenza studi per la programmazione sociale, sanitaria, ambientale, coerenti con i bisogni delle popolazioni, principalmente dei soggetti deboli e portatori di disabilità; istituire organismi per organizzare incontri culturali e/o corsi di formazione politica, professionali e altro ancora; partecipare a campagne di orientamento e sensibilizzazione delle comunità locali verso tematiche di politica, del lavoro, socio-sanitarie; chiedere e promuovere con gli Enti confronti e iniziative per le attività produttive, sociali, sanitarie ed ambientali, che interessano i territori del Molise.





Termolionline ha seguito in diretta Facebook le fasi iniziali dell'assemblea costitutiva.