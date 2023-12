Verso il centenario della nascita di La Penna, Nicola Felice eletto presidente dell'associazione

TERMOLI. E' terminata con l'assegnazione delle cariche l'assemblea costitutiva di ieri mattina dell'associazione culturale "Girolamo La Penna", che abbiamo seguito in diretta streaming.

Resoconto di questa genesi diffuso dal neo presidente, Nicola Felice, tra i promotori dell'iniziativa, assieme al professor Giovanni Di Giandomenico, che è stato indicato come presidente onorario.

«Come da programma oggi 13 dicembre a Termoli presso la sala “Ecclesia Mater” del Centro Pastorale della Curia della Diocesi di Termoli-Larino si è svolta l’assemblea, sentita e molto partecipata, dei soci fondatori della Associazione Culturale “Girolamo La Penna”.

L’assemblea con presidente l'avvocato Franco Mancini e segretario l'ex parlamentare Giuseppe Astore, ha avuto inizio con l’intervento del portavoce dell’iniziativa Nicola Felice, con il benvenuto e i ringraziamenti ai partecipanti. Sono stati illustrati poi, succintamente, i motivi che hanno indotto i soggetti fondatori a promuovere la costituzione dell’Associazione intitolata all’indimenticato e indimenticabile Prof. On. Girolamo La Penna. Personalità politica termolese più illustre che la Città di Termoli e, con altre personalità politiche, la stessa Regione abbiano mai avuto.

L’on. Girolamo La Penna infatti, laureatosi all’Università di Bari, divenuto quindi professore di Storia e Filosofia al Liceo Classico di Larino, ebbe sin dall’inizio della sua attività pubblica e sociale grande rilievo. Fu all’inizio nell’Azione Cattolica, quale presidente diocesano e poi segretario regionale della Cisl, Sindaco di Termoli per moltissimi anni, deputato e senatore, eletto per la prima volta nel 1958 e sempre riconfermato fino al 1994. Militò sempre nella Democrazia Cristiana, facendo anche parte più volte del Governo (Sanità, Lavori Pubblici, Interno).

Fu un costruttore, un innovatore. Quale presidente della commissione speciale del parlamento condusse a soluzione il riconoscimento con legge costituzionale del Molise quale regione autonoma dall’Abruzzo.

Come Sindaco di Termoli, formulò il primo Piano regolatore della città. Realizzò la zona industriale in cui si allocarono subito lo Zuccherificio e la Fiat. Diede un impulso sostanziale all’insediamento dell’Università del Molise.

A seguire è intervenuto il Presidente dell’assemblea che ha ripercorso la vita e l’impegno instancabile nel cammino politico e sociale dell’On. Girolamo La Penna, richiamando gli ideali e i riferimenti costanti alla Dottrina Sociale della Chiesa.

Sono seguiti gli interventi di: Giuseppe Astore, Remo Di Giandomenico, Gianfranco Vitagliano, Antonio D’Aimmo, e altri ancora. Ciascuno, con la propria specificità e aneddoto, ha condiviso quanto è stato sostenuto nei precedenti interventi. Tutti a rimarcare l’impegno incessante profuso dall’onorevole Girolamo La Penna, a favore di tutte le comunità molisane e non solo.

Il Presidente ha letto lo Statuto sociale indicando gli scopi, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato. Lo Statuto messo ai voti è stato approvato per alzata di mano all’unanimità.

Successivamente è stato nominato con acclamazione a presidente onorario del professor Giovanni Di Giandomenico. A seguire è stati eletto il presidente dell’Associazione nella persona di Nicola Felice e i componenti del consiglio direttivo: Domenico Nicola Bonifacio, Maria Teresa Bonifacio, Antonio D’Aimmo, Remo Di Giandomenico, Ulisse Fabbricatore, Donato Frate, Francesco Fusco, Giovanni Quici, Gianfranco Vitagliano.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile eleggerà al suo interno il vice presidente e i consiglieri, segretario e tesoriere.

In vista dell’inizio del nuovo anno 2024, in cui 15 giugno ricade il centenario della nascita dell’On. Girolamo La Penna, come primo impegno dell’Associazione è quello di programmare per la ricorrenza gli eventi a Termoli e in altre realtà Città e aree territoriali».