Viadotto Sente, «Abbiamo preso accordi con Marone e la Regione Molise»

VASTO. “La riapertura del Viadotto Sente rappresenta una priorità per tutto il territorio a cavallo di Abruzzo e Molise consentendo una viabilità importante tra comuni importanti quali Castiglione Messer Marino (Chieti) e Agnone (Isernia).” Lo dice il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino che evidenzia come “il viadotto era stato chiuso cinque anni orsono in seguito a verifiche post-sisma ed è innegabile come la visita in loco del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini abbia portato finalmente a dare una accelerazione verso la soluzione della questione.”

“Proprio per la sua importanza e per la sua posizione – dice Bocchino - ritengo che anche la Regione Abruzzo debba fare la sua parte e mettersi a disposizione per accompagnare il ripristino del tratto. Ho già preso accordi con l’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici della Regione Molise, l’amico Michele Marone, per confrontarci sui possibili passi da compiere”.

“Ancora una volta – afferma l’esponente del Carroccio - la Lega sta dimostrando concretezza e vicinanza ai bisogni delle comunità all’interno di una maggioranza coesa. Un altro tassello troverà soluzione, ma tanti sono gli investimenti che potranno modernizzare questa parte di Italia che per anni qualcuno ha lasciato nel dimenticatoio.”