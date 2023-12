Amministrative 2024, nasce il comitato elettorale di centrosinistra a Campomarino

CAMPOMARINO. La sveglia data dalla componente di Alternativa progressista sulle amministrative 2024 ha risvegliato il dibattito politico anche a Campomarino, come avvenuto per le dichiarazioni del costituendo “Comitato elettorale di centro-sinistra per Campomarino”.

«Siamo un gruppo di Campomarino, composto da persone con esperienza politica-istituzionale e da neofiti, che già da qualche mese si riunisce per proporre alla comunità campomarinese una lista civica progressista, da presentare alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno anche nella nostra cittadina.

Come noto le prossime elezioni interesseranno anche le città maggiori di Campobasso e Termoli e tanti altri comuni molisani; infatti nella prossima primavera i comuni interessati alle amministrative saranno ben 56 su 136.

A tal proposito e con riferimento all’articolo pubblicato, apprendiamo con stupore che il nostro comune è associato ai due centri maggiori della Regione, nonostante sia una comunità di particolare rilievo, lo riteniamo del tutto strumentale, fuori luogo ed inopportuno.

Nell'articolo si parla di tatticismo, di tavolo politico e della costruzione di un campo largo, ma è di tutta evidenza che, per quanto riguarda Campomarino, non si conoscono i fatti oppure si fa finta di non conoscerli.

Il lavoro che abbiamo intrapreso scaturisce anche dalla comprensione che l'apertura del campo politico “PD e M5S” a gruppi civici, ad associazioni e a tanti amici volenterosi ed entusiasti, sia una necessità e una grande opportunità. Proprio per questo negli incontri si affrontano i problemi che affliggono la nostra cittadina e si cercano soluzioni, senza fughe in avanti deleterie e poco convincenti, queste si legate a rendite di posizione ed a tutela di alcuni soggetti.

La scrittura del programma elettorale è in itinere, così come la discussione per l'indicazione del candidato sindaco e dei componenti della lista avverrà in modo del tutto democratico, non verticistico e sicuramente con un consenso unanime.

Nelle prossime settimane organizzeremo una conferenza stampa per presentare il Comitato elettorale e i principi che caratterizzeranno il programma amministrativo.

Porteremo avanti la nostra discussione in piena libertà di pensiero ed agibilità, evitando di essere coinvolti in tatticismi di circostanza esterni alla nostra comunità e mettendo in campo solo uno spirito di sacrificio e condivisione, con l'auspicio di invogliare i cittadini a tornare alle urne con senso critico e desiderio di cambiamento, guardando in faccia le donne e gli uomini chiamati a rappresentarli e le idee che li contraddistinguono».