«Sceglieremo con l'ascolto i candidati sindaci», il neo segretario dem Bontempo traccia la rotta

CAMPOBASSO. Come annunciato, il Partito Democratico è sceso in piazza ieri nel capoluogo per chiudere il cerchio del nuovo corso, quello avviato negli ultimi giorni proprio con l'assemblea degli iscritti su Termoli, di domenica 10 dicembre. Ovidio Bontempo è il nuovo segretario regionale e nella sua prima intervista come successore di Vittorino Facciolla ha in mente chiaro il percorso per giungere alle elezioni amministrative del prossimo giugno.

