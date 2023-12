Atreju 2023, Lancellotta: "Un momento sentito e partecipato"

ROMA. “L’edizione di Atreju 2023 è stata entusiasmante, partecipata, riuscita e con la presenza di grandi personalità internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha toccato con mano, ancora una volta, l’affetto che gli tributano in Italia e nel Mondo. Il discorso del nostro Presidente ha scaldato Castel Sant'Angelo. Abbiamo respirato un entusiasmo che in politica non si registrava da tanti anni. Siamo tornati alla politica dei partiti organizzati a livello centrale e sul territorio. Questi tre giorni straordinari ci hanno portato in un viaggio suggestivo, tra dibattiti coinvolgenti e scambi di idee che hanno acceso gli animi. Un evento che ha unito cuori e menti di militanti e sostenitori provenienti da ogni angolo d'Italia, creando un mosaico di passioni e visioni”, così l’Onorevole Elisabetta Lancellotta, che ha preso parte attiva ad Atreju 2023 da giovedì a domenica scorsi.

“La chiusura della quattro giorni di Atreju 2023, poi, è stata commovente con il premier Giorgia Meloni in lacrime alla chiusura del suo intervento, quando ha ringraziato, con un abbraccio corale, i tanti giovani che hanno contribuito fattivamente all’organizzazione di questo grandioso evento di Fratelli d’Italia, la cui energia e passione hanno acceso la scintilla di questo splendido evento”, il commento della deputata di Isernia, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione bicamerale d’Inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di Violenza di Genere.

L’Onorevole Lancellotta ha vissuto da protagonista la giornata di sabato, quando, insieme al Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e a diversi eccellenti campioni sportivi, ha partecipato a uno dei dibattiti dell’evento, “condividendo momenti di ispirazione e le loro storie di successo. È stato un seguitissimo e importante appuntamento da cui sono scaturiti diversi interessanti spunti sui temi sportivi”.

Altro importante momento del sabato è stato il dibattito-intervista sui canali di comunicazione social di Fratelli d'Italia, nel corso di “FdI Parlamento in Onda”, per parlare dello sport nelle sue diverse sfaccettature, focalizzando l'attenzione su come lo sport possa essere di supporto contro la criminalità e per prevenire i tristi fenomeni sociali del femminicidio e della violenza di genere.

“Lo sport rappresenta una significativa fonte di esperienza per tutti i giovani, capace di costruire uno stile di vita salutare permanente, di favorire una maggiore integrazione sociale, di aprire ai rapporti interpersonali, di riassumere ruoli e responsabilità precise. Attraverso l’attività sportiva i giovani acquisiscono competenze indispensabili alla loro formazione e alla loro crescita, come il controllo di sé, il senso della solidarietà, la capacità di collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno. Lo sport deve contribuire a far amare la vita”, la sintesi dell’intervento della deputata molisana di Fratelli d’Italia nel corso dell’intervista seguita da migliaia di persone sui diversi canali social del partito.