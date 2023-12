Il Consiglio regionale approva il rendiconto finanziario

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha provveduto ad approvare a maggioranza la proposta di legge regionale n. 8, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022". Il relatore Stefania Passarelli ha evidenziato nel suo intervento in Aula come il testo approvato si pone in prosecuzione del percorso di cui alla su citata Legge regionale n. 4 del 19.09.2023, provvedendo, quindi, ad adottare tutte le ulteriori misure volte alla congruità dei fondi (accantonamenti per i residui attivi vetusti e per contenzioso, per emersione delle passività potenziali, per debiti fuori bilancio e per perdite società partecipate) per una più puntuale quantificazione degli stessi, nella composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2022. sono intervenuti per esprimere la propria posizione ed evidenziare le singole determinazioni di voto i Consiglieri Fanelli, Sabusco, Facciolla, Gravina, Primiani e l’Assessore al bilancio Cefaratti.