Sfilza di debiti fuori bilancio nell'ultimo Consiglio dell'anno

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato il Consiglio Comunale per il giorno 28-12-2023 alle ore 18:30 in prima convocazione e per il giorno 29-12-2023 alle ore 19:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026 (ART. 170, C. 1 D. LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE.

2. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPATE - ANNO 2022

3. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO: TRIBUNALE DI LARINO - NOMINA CTP N.R.G.240/2017 - INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE DI G.C. 70 DEL 20/03/2019

4. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N.267/2000 DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LARINO N.272/2023 DEL 22/05/2023 CORRETTA IL 21/07/2023 E NOTIFICATA AL PROT. N.49752 DEL 27/07/2023

5. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A D.LGS. N.267/2000 DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERMOLI N.177/2023

6. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N.267/2000 DELLA SENTENZA N.211/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI TERMOLI

7. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LARINO N.513/2023 AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT.A) D.LGS. N.267/2000

8. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.197 COMMA 1 LETT.A) D.LGS. N.267/2000 DELLA SENTENZA N.242/2023

9. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1 LETTERA A) D.LGS. N267/2000 DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LARINO N.409/2023

10. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1 LETTERA A) D.LGS. N267/2000 DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N.276/2023 DEL 02.10.2023 - RG N.227/2016

11. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1 LETTERA A) D.LGS. N267/2000 DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LARINO N.639/2022 - RG N.207/2017-PAGAMENTO SPESE CTU

12. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA1 LETTERA A) D.LGS. N267/2000 DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LARINO N.212/2023 - RG N.737/2018 - PAGAMENTO SPESE CTU

13. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI LARINO DEL 21/11/2023 N.R.G.ES.338/2023 AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A D.LGS. N.267/2000

14. PAGAMENTO CONTRIBUTI IN FAVORE DI IFEL (GIA' CONSORZIO ANCI CNC) AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5. DEL D.LGS. N. 504/1992. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1, LETTERA E, D.LGS. 267/2000-.

15. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT- A D.LGS. N.267/2000 DELL'ACCORDO RAGGIUNTO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N.4/2023.

16. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.E DELL'ACCORDO DI NEGOZIAZIONE PROMOSSO CON ISTANZA PROT. N.37906 DEL 13/06/2023

17. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.E) D.LGS. N.267/2000 DELL'ACCORDO DI NEGOZIAZIONE PROMOSSO CON ISTANZA PROT. N.41127 DEL 16/06/2023

18. CONVENZIONE PROVINCIA DI CAMPOBASSO/COMUNE DI TERMOLI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA PROVINCIALE/COMUNALE. PROVVEDIMENTI.

19. COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE A FAVORE DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA.

20. RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 251 DEL 13.10.2023, AVENTE COME OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA LETTERA DEL VICE PRESIDENTE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ON. ANTONIO TAJANI IN MERITO AL PROGETTO" TURISMO DELLE RADICI; DELLA ADESIONE DEL COMUNE AL PREDETTO PROGETTO; DELLA COSTITUZIONE DEL COMITATO TEMPORANEO DI SCOPO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO MEDESIMO.