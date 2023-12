«Molisani tassati più degli abruzzesi, ma i servizi non sono nemmeno la metà»

TERMOLI. Il coordinatore locale di Costruire Democrazia, Andrea Montesanto, si sposta in senso metaforico ma nemmeno tanto, dalla sanità alle infrastrutture. «Ho percorso l'Abruzzo e, ancora una volta rimango basito per la condizione e la manutenzione delle strade e delle infrastrutture, persino nei piccoli comuni. Marciapiedi, illuminazione, asfalto, e il decoro urbano in generale mi hanno fatto sentire come se fossi in un altro paese. (Come spesso accade quando si esce fuori Regione).

Sorprendentemente, l'addizionale Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) in Molise è più del doppio rispetto all'Abruzzo, grazie alle recenti decisioni della Regione, che ha ben pensato di far pagare a noi un debito di cui siamo vittime e non carnefici. Attualmente, il Molise è tra le regioni con la tassazione più alta in Italia. La domanda sorge spontanea. Per cosa pagano le tasse i cittadini molisani? Strade disastrate, sanità pubblica allo sbando, scuole decadenti, aree verdi abbandonate e un degrado visivo generale sono una realtà sconcertante.

La frustrazione cresce pensando al debito di quasi 600 milioni di euro che attualmente affligge la nostra regione. Quanto all'aumento dell'Irpef, sono certo che non comprenderemo appieno l'entità del problema fino a quando non vedremo le buste paga diminuire a partire da gennaio 2024. Almeno sapremo chi ringraziare. Troppo spesso si sentono colpe, ma non si individuano i colpevoli. Siamo diventati la barzelletta d'Italia, votando persino chi ci ha offeso o chi è venuto in Molise solo per fare campagna elettorale. Il cambiamento non proviene dalla classe politica, ma da noi stessi. Continuare a sostenere chi sbaglia o tacere, ci condurrà alla chiusura della regione.

È giunto il momento di riflettere e agire per preservare non solo la nostra regione, ma anche la nostra dignità di molisani! Ognuno di noi dovrebbe assumersi la responsabilità di ciò che sta accadendo e provare a fare qualcosa per cambiare il destino della nostra Regione e dei nostri Comuni». Montesanto poi chiude con una citazione di Nicola Gratteri, «Dal divano di casa, siamo tutti giudici e allenatori della Nazionale».