Parcheggi selvaggi, in campo i consiglieri dem e Casolino

TERMOLI. In risposta alla crescente problematica del parcheggio irregolare nel centro cittadino, i Consiglieri Comunali Pd Manuela Vigilante, Oscar Scurti, Angelo Sbrocca e Andrea Casolino di VotaXte hanno presentato una mozione urgente.

La città di Termoli da tempo affronta una carenza di spazi per il parcheggio, specialmente nel cuore del centro urbano. Questa situazione spinge numerosi automobilisti a trasgredire le regole stradali, parcheggiando in aree non autorizzate, ignorando le disposizioni in vigore. Durante le festività recenti, in particolare, sono emersi episodi emblematici come l'occupazione non autorizzata di piazza Sant’Antonio e del Borgo antico, normalmente chiusi al traffico veicolare.

I firmatari della mozione esprimono profonda preoccupazione per l'apparente assenza di controlli efficaci da parte della Polizia Municipale, il che ha contribuito al diffondersi di comportamenti illeciti da parte dei cittadini.

La mozione impegna dunque il Sindaco e la Giunta comunale di Termoli a richiedere alla Polizia Municipale un aumento dei controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree soggette a parcheggio vietato.

Questa iniziativa non tende solo a sensibilizzare sull'importanza di rispettare le norme del codice stradale, ma anche sollecitare azioni concrete per migliorare la qualità della vita cittadina.





MOZIONE URGENTE

OGGETTO: Mancanza di controlli e provvedimenti per parcheggi “selvaggi” e soste vietate

I sottoscritti Consiglieri Comunali PD Manuela Vigilante, Oscar Daniele Scurti, Angelo Sbrocca e VotaxTe Andrea Casolino

PREMESSO CHE

La città di Termoli è costretta da anni a convivere con la carenza di parcheggi soprattutto nel centro cittadino;

CONSIDERATO CHE

tale problematica comporta molto spesso che gli automobilisti, in dispregio delle regole stradali, finiscano con il parcheggiare le proprie autovetture, anziché negli stalli consentiti (liberi e/o a pagamento), in aree dove la sosta ed il parcheggio sono vietati;

TENUTO CONTO CHE

Proprio in questi giorni di festività piazza Sant’Antonio, da sempre area pedonale interdetta alla circolazione di veicoli, si è trasformata in un’area di parcheggio non autorizzata, come si evince dalla documentazione fotografica allegata;

anche nel Borgo antico, dove di regola l’accesso ed il parcheggio è consentito esclusivamente ai residenti ed ai mezzi autorizzati, in questi giorni di feste natalizie si rileva la presenza di numerose autovetture non autorizzate e per di più parcheggiate fuori dagli stalli presenti e spesso in prossimità degli esercizi commerciali ivi esistenti, emblematica un’autovettura parcheggiata addirittura al centro di Piazza Duomo (vedi foto allegata);

in C.so Umberto le autovetture continuano a parcheggiarsi a tutte le ore sia di giorno che di sera sul lato sinistro della strada, dove la sosta non è consentita

PRESO ATTO CHE

Tutto ciò si verifica anche per l’assenza di controlli efficaci sul territorio da parte della Polizia Municipale e per la conseguente mancata irrogazione di contravvenzioni alle autovetture che non sono parcheggiate regolarmente, sentendosi in tal modo il cittadino “autorizzato” a parcheggiare irregolarmente

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI IMPEGNA

il sindaco e la Giunta comunale di Termoli a:

Richiedere alla Polizia Municipale di effettuare un controllo più assiduo ed efficace sul territorio, con conseguente elevazione di contravvenzioni a tutte le autovetture che parcheggiano in aree dove la sosta ed il parcheggio non sono consentiti.