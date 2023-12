«Guglionesi insieme» chiede le dimissioni del presidente del Consiglio Teresa Arielli

GUGLIONESI. Ennesima presa di posizione istituzionale da parte del gruppo civico "Guglionesi Insieme" contro le condotte di maggioranza: disertata la seduta odierna dell'assise civica.

«A seguito dell’ennesima convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente a norma dell’articolo 39, comma 3 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale per il giorno 29 dicembre 2023 i consiglieri comunali del gruppo civico “Guglionesi Insieme” comunicano di disertare i lavori consiliari per protesta e di informare i cittadini e l’opinione pubblica delle gravi motivazioni a monte di tale decisione.

in circostanze precedenti abbiamo rappresentato l’irritualità di convocazioni delle precedenti sedute consiliari ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale consistente nella loro ripetitività che di fatto escluderebbero i motivi stessi di straordinarietà e urgenza.

Nell’attività amministrativa sin qui condotta il continuo richiamo alla straordinarietà e all’urgenza dei lavori consiliari intende solo celare da una parte la sciatteria nell’affrontare persino problematiche che hanno una scadenza prefissata e dall’altra non dare voce all’opposizione per cui si violano le minime prerogative a garanzia di una presenza democratica da garantire attraverso gli strumenti previsti (mozioni, interpellanze, accesso agli atti e convocazioni di Consigli comunali ai sensi dell’art. 39, comma 2 del d.lgs. 267/2000).

Tutto ciò è dovuto al venir meno del ruolo di “Garante” del presidente del Consiglio comunale (Teresa Arielli, ndr) che si è dimostrato del tutto inadeguato per il venir meno di una rispettosa terzietà tra le due parti oltre che per l’evidente disprezzo delle leggi che dovrebbe osservare nell’esercizio delle sue funzioni che svolge solo per tutelare la sua maggioranza e non anche la minoranza.

Pertanto si comunica che i consiglieri di minoranza per i motivi esposti non prenderanno parte ai lavori del Consiglio comunale odierno e inoltre, ove il presidente del Consiglio comunale non formalizzasse le sue doverose dimissioni, già chieste anche in precedenza, si farà richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, per la trattazione del seguente ordine del giorno: “Richiesta di revoca del presidente del Consiglio comunale” informando anche le autorità preposte che tale decisione verrà perseguita non per motivi politici, ma per le sue ripetute condotte lesive dell’onorabilità e imparzialità di tale carica istituzionale».