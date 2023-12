«Porteremo nel 2024 decisione, responsabilità ed entusiasmo»

CAMPOBASSO. Da poche settimane capogruppo dem alla Regione Molise, giunge dalla consigliera Alessandra Salvatore un messaggio di fine anno.

«Sta per chiudersi un anno, il 2023, a cui erano legate, anche in considerazione del rinnovamento del governo regionale, le aspettative -di ripresa e di cambiamento- di tante molisane e di tanti molisani.

L'aumento dell'inflazione e delle imposte, i tagli ai servizi, le difficoltà di accesso al credito, hanno caratterizzato, invece, anche il secondo semestre del 2023, colpendo i cittadini in Molise più che altrove.

Il 2024, che si aprirà con l'ennesimo aumento delle addizionali regionali, non potrà essere, di nuovo, l'anno dei tagli ai servizi e della distribuzione irrazionale ed "a pioggia" delle poche risorse a destinazione libera, di cui disporrà la nostra Regione, e dei tanti fondi europei (fondi strutturali, pnrr e pnc), che saranno messi a disposizione anche del Molise.

Il Partito Democratico lavorerà con decisione, responsabilità ed entusiasmo affinché ciò non accada ed affinché si torni a programmare ed investire non per l'interesse di pochi, ma per il benessere ed i diritti di tutti.

Sanità pubblica, infrastrutture e trasporti (a partire da quelli su ferro), transizione ecologica e digitale, cultura ed internazionalizzazione, saranno i temi su cui lavoreremo come gruppo regionale, avendo come cardine l'idea della realizzazione, in ogni ambito strategico per il Molise, delle pari opportunità di genere e di generazione.

Il saluto all'anno che sta per chiudersi non può che accompagnarsi ad un abbraccio ideale a tutte le molisane ed a tutti molisani e, in particolare, a chi, per i motivi più diversi, è privo oggi della serenità, di cui ogni persona avrebbe diritto a godere.

L'augurio per un 2024 di ripartenza, sviluppo ed inclusione è anche, ovviamente, per noi, promessa di impegno civile e politico, affinché l'anno che sta per iniziare (e gli anni a venire) possano dare risposte concrete, soprattutto a chi si è sentito, nel tempo, sempre più abbandonato dalle Istituzioni».