«Le regole valgono per tutti e voi perché non eravate al presidio della Schweitzer?»

TERMOLI. Non è passata inosservata la sferzata con cui l'intera minoranza di centrosinistra ha attaccato a viso aperto il Comune di Termoli in materia di dimensionamento scolastico.

Chiamato in causa per le sue prerogative come presidente del Consiglio, in relazione alla richiesta di convocazione della seduta di assise civica monotematica, di cui avevamo dato notizia giorni fa, l'avvocato Annibale Ciarniello ha risposto sui sociali, proprio commentando la nostra odierna pubblicazione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari di opposizione.

«In merito alla richiesta di convocazione di un Consiglio comunale monotematico e straordinario a opera di tutti i consiglieri di opposizione sul ridimensionamento scolastico, essendo stato citato ed anche criticato sono costretto a replicare non consentendo a nessuno di fare appunti sul mio operato che è da sempre rispettoso del regolamento del consiglio comunale.

Orbene la detta richiesta è stata portata alla mia attenzione questa mattina in quanto inviata a mezzo Pec ad uffici chiusi per il capodanno e pertanto protocollata nella giornata di ieri. Nel caso di specie e da regolamento, il consiglio deve essere convocato entro 20 giorni, ma anche a voler essere ultra tempestivi abbreviando ed annullando ogni termine, occorre prima convocare la conferenza dei capigruppo e pertanto sarebbe stato umanamente impossibile fissarlo prima del consiglio regionale fissato per domani mattina. Se poi si deve strumentalizzare la cosa chiedo ai consiglieri firmatari perché non erano presenti dinanzi alla Schweitzer il 29 dicembre quando c'è stata una riunione con annessa protesta alla scelta di ridimensionamento in danno della detta scuola? Io ero presente, loro no. Tanto dovevo per ripristinare la chiarezza e la verità dei fatti».