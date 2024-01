«Paghi lo Stato il debito sanitario del Molise», raccolta firme destinata a Mattarella

TERMOLI. «Regione Molise: chi pagherà il conto? Il Molise è una piccola regione, con poco meno di 300 mila abitanti, ma è anche tra le regioni più indebitate d'Italia in base al numero di residenti, con un disavanzo (debito) di quasi 600 milioni di euro, che equivale a circa 2000 euro per ogni cittadino molisano, compresi i neonati».

La componente locale di Costruire Democrazia, attraverso Andrea Montesanto, che ne è il referente a Termoli, lancia una campagna per chiedere che sia lo stato ad accollarsi i debiti della sanità pubblica molisana.

«La Giunta Regionale Molisana ha deciso, in accordo con il Governo centrale, di far pagare il debito ai cittadini molisani, aumentando le aliquote Irpef (tassa sulla persona fisica) al massimo consentito dalla legge. (A partire dal gennaio 2024) Questo significa che, a partire da questo mese, i molisani dovranno versare più soldi al fisco.

Secondo i calcoli della Giunta, il debito sarà estinto entro il 2051, cioè tra 27 anni... una prospettiva che non lascia speranza ai molisani, costretti a sostenere un peso insostenibile senza ricevere in cambio servizi adeguati. La nostra regione è, infatti, una delle più povere e svantaggiate d'Italia, con un PIL pro capite inferiore alla media nazionale, una popolazione in calo, una sanità in crisi e una mobilità inefficiente. Come si è arrivati a questa situazione? Il Molise è una regione commissariata dal 2009, a causa del disavanzo sanitario che inizialmente era nettamente inferiore ad oggi.

Il commissariamento, che doveva essere "una misura temporanea" per riequilibrare i conti, si è trasformato in una situazione permanente (14 anni), senza che gli obiettivi fossero raggiunti.

Anzi, il debito è aumentato di anno in anno in modo esponenziale e con una gestione pessima della sanità pubblica. Chi ha la responsabilità di questo fallimento? Non certo i cittadini molisani, che hanno subito tagli ai servizi, aumenti delle tasse e una riduzione della qualità della vita.

La responsabilità (almeno dal 2009 a oggi) è da attribuire allo Stato centrale, che ha gestito in modo inefficiente la sanità regionale attraverso i vari commissari nominati dal governo stesso, amministrando per conto nostro tutto il sistema sanitario regionale!

Come movimento "Costruire Democrazia", riteniamo che tutto ciò sia ingiusto e inaccettabile, penalizzando i cittadini e privandoli della possibilità di decidere sul proprio futuro. Chiediamo che la Giunta Regionale abroghi la legge regionale sull'aumento delle aliquote Irpef e che lo Stato si faccia carico del debito accumulato durante gli anni di commissariamento, restituendo alla Regione la piena autonomia e la capacità di gestire le proprie risorse.

Invitiamo tutti a unirsi a noi nella firma della petizione su www.massimoromano.eu/adesione.

La nostra proposta, sostenuta dalle vostre firme, sarà presentata al Presidente Mattarella, garante della Costituzione e dell'unità nazionale. Contribuirete così a portare avanti una battaglia per i nostri diritti».