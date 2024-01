Passa 12-4 il dimensionamento scolastico, salvata l'autonomia dell'istituto Schweitzer

TERMOLI. Una seduta di Consiglio regionale monotematico sul dimensionamento scolastico finita dopo oltre 3 ore, considerando il tardivo avvio e le sospensioni, che approva emendamento e sub-emendamento.

Dodici i favorevoli, con la maggioranza che ha visto l'assenza in votazione di Nicola Cavaliere e del governatore Francesco Roberti, mentre all'opposizione sono stati assenti Vittorino Facciolla, Angelo Primiani e Roberto Gravina.

Lo scorso 1° dicembre, presso la sede della Giunta regionale del Molise, si riunì la Cabina di regia sul dimensionamento scolastico, convocata al fine di discutere sulle eventuali proposte di modifica per l’a.s. 2023/24. Ancora una volta, come previsto, abbiamo registrato la volontà di Regione e Province di limitarsi a prorogare anche per l’a.s 2023/24 il piano di dimensionamento attuale, che prevede per la nostra regione 52 istituzioni scolastiche (di cui una sottodimensionata).

Dopo la sospensione dei lavori del 28 dicembre, oggi giovedì 4 gennaio, il Consiglio regionale ha ripreso la seduta alle ore 12:10.

All’ordine del giorno, quindi, solo l’emendamento del dimensionamento scolastico.

L’emendamento prevede il dimensionamento delle scuole di Campobasso, salvando quella di Termoli e quella di Venafro.

A saltare molto probabilmente sarà solo lo storico istituto ‘Pilla’ del capoluogo, che sarà accorpato in parte al ‘Pertini-Montini-Cuoco’ e in parte all’Industriale ‘Marconi’ e all’Agrario.

Verrà soppressa anche la dirigenza dell’istituto comprensivo di Ripalimosani.

La minoranza, così, ha urlato il proprio dissenso contro questa scelta e contro le decisioni del Governo nazionale.

“Questa vostra proposta- afferma Facciolla- non salvaguarda i bambini, in questo caso quelli di Ripalimosani. Sono sicuro che questa maggioranza non abbia ascoltato né i sindaci della provincia né i dirigenti scolastici. Non ci sono numeri che giustifichino il taglio della scuola di Ripalimosani. Parliamo di aree interne, della loro salvaguardia e alla fine gli togliamo i servizi primari. Che non si porti più un provvedimento che non metta al primo posto i bambini”.

“Questo emendamento a sorpresa salva Venafro e Termoli mentre l’Alighieri di Ripalimosani, senza sapere nulla, verrà dimensionata- ha dichiarato Gravina”.

L’argomento era già stato avviato nella precedente seduta dell’Assemblea dello scorso 28 dicembre nella quale il relatore, Consigliere Fabio Cofelice, aveva illustrato all’Aula il provvedimento, riportando la sintesi della discussione svoltasi in Commissione per l’espressione del parere favorevole. Cofelice aveva evidenziato come il Consiglio si è trovato ad esaminare il provvedimento solo ora perché da poco erano stati approvati dalle due Province (che recentemente avevano visto rinnovati i vertici) i Piani di dimensionamento di competenza. Il relatore, poi, aveva anche ricordato come il decreto 127/2023, emanato di concerto tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministero delle Finanze, aveva previsto, per quanto concerne il Molise, per l’annualità 2024-2025, la riduzione di 2 unità del numero complessivo delle direzioni scolastiche. Cofelice aveva, inoltre, sottolineato come le due Province, rispetto a tale previsione, avevano fissato nei rispettivi Piani, la soppressione di una sola direzione scolastica, lasciando la responsabilità di una decisione rispetto agli obblighi del decreto 127 in capo alla Regione.

Nella seduta di oggi hanno preso la parola per la discussione generale e per dichiarazione di voto, l’assessore Cefaratti, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Niro e i Consiglieri Facciolla, Sabusco, Gravina, Salvatore, Fanelli, Greco, Romano, Passarelli.

Il provvedimento, così come emendato in Aula è stato quindi approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli e 4 contrali dall’Aula.

In particolare, il provvedimento prevede la soppressione:

dell’Istituto tecnico-professionale “Leopoldo Pilla” di Campobasso, con accorpamento dell’indirizzo “Tecnico Economico”, dell’indirizzo "Costruzione, ambiente e territorio”, dell’indirizzo “Grafica e comunicazione”, con sedi in via Veneto, all’Istituto Tecnico Industriale “Marconi” di Campobasso, e con accorpamento dell’indirizzo “IPSASR”, con sede in via Manzoni, all’Istituto Tecnico Professionale “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso;

dell’Istituto Comprensivo Alighieri di Ripalimosani, con accorpamento dei plessi scolastici alle Autonomie scolastiche insistenti ai comuni viciniori, con modalità tecniche da definirsi a cura dell’Ufficio scolastico regionale.

Il testo approvato prevede anche:

l’attivazione dell’indirizzo di studio “Trasporti e logistica”, presso l’Istituto Tecnico per il settore tecnologico “G. Marconi” di Campobasso;

l’attivazione dell’indirizzo di studio “Grafica e Comunicazione” presso l’istituto Tecnico per il settore tecnologico “G. Marconi” di Campobasso, assegnato in precedenza all’Istituto tecnico per il settore tecnologico “Pialla” di Campobasso;

il transito del Liceo linguistico attualmente funzionante presso l’Istituto tecnico-professionale “Pertini-Montini-Cuoco” al Liceo Galanti, ai fini dell’istituzione di un polo liceale e dell’eliminazione della duplicazione di indirizzi nelle scuole secondarie di secondo grado;

l’istituzione di un Convitto da annettere all’IPSEOA “San Francesco Caracciolo” di Agnone;

l’istituzione di un percorso di secondo livello -primo periodo didattico- istituzione per gli adulti presso la sede carceraria di Isernia incardinato all’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” di Agnone.