Si scaldano i motori in vista del voto: partito il dialogo nel centrosinistra

TERMOLI. Il 2024 sarà l’anno delle elezioni comunali a Termoli. L’amministrazione, traghettata dal vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, giunge a scadenza di mandato.

Nel centrodestra per ora solo esercizi di stile, approcci di natura formale, nel centrosinistra c’è molto più fermento, sarà la voglia di riconquistare la guida della città.

Nell’autunno scorso prima l’Alternativa civica per Termoli, quindi Termoli domani, hanno aperto le danze programmatiche e non solo. Ma ora arrivano i calibri partitici.

Tavolo a 3 gambe con Costruire democrazia, Movimento 5 Stelle e Pd, che vedono in campo come riferimenti diretti Andrea Montesanto, Antonio Giuditta e Ippazio Stamerra, loro tre starebbero lavorando a un’alleanza tra le loro forze politiche in vista delle elezioni comunali del 2024. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i tre esponenti starebbero lavorando a un’alleanza tra le loro forze politiche, con l'obiettivo di offrire una proposta alternativa e innovativa ai cittadini.

Montesanto, imprenditore termolese e coordinatore della comunicazione di Costruire democrazia, Antonio Giuditta, commissario cittadino del Partito democratico, e Ippazio Stamerra, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle. I tre, hanno avviato da tempo un dialogo basato sul rispetto reciproco e progetti per la città. La coalizione si presenta come inclusiva e aperta ad altre forze politiche e civiche che vogliano aderire.