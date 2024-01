Si torna in aula il 16 gennaio in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Quintino Pallante è tornata a riunirsi nella mattinata la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, che ha vagliato gli argomenti di maggior urgenza e importanza da porre all’attenzione del Consiglio regionale.

Verificate le diverse giacenze, i capigruppo hanno concordato con la proposta del presidente Pallante di includere nella prossima seduta dell’Assise, prevista per martedì 16 gennaio, gli atti amministrativi già licenziati dalle Commissioni e gli atti rogatori (interrogazioni e interpellanze) presentati dai vari Consiglieri.

Il presidente Pallante ha anche ricordato ai presidenti dei Gruppi consiliari gli impegni assunti in sede degli incontri del lunedì degli stessi capigruppo, dei presidenti delle commissioni e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio con associazioni e portatori di interesse, tenutisi negli ultimi mesi del 2023, per la trattazione di specifici argomenti in sedute dedicate dell’Assemblea, anche monotematiche se necessario.

Impegni per i quali i capigruppo hanno ribadito ampia disponibilità.