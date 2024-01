Elezioni amministrative: scende in campo la Rete della sinistra

Per mercoledì 17, alle ore 9:30, in Via XXIV maggio 51, a Termoli, è convocata una conferenza stampa di Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra, in merito alla nostra partecipazione alle elezioni amministrative del giugno 2024.

Saranno illustrati i contenuti chiave del nostro programma amministrativo e le coordinate entro le quali proporremo il confronto e la ricerca di eventuali alleanze ad altre liste, in particolare alle civiche Termoli 2024, Alternativa Civica Termoli e Termoli Domani.