Roberti a Gravina: «Non spendiamo altri soldi per il direttore generale, ma dovresti saperlo…»

CAMPOBASSO. La notizia del nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale, sta creando un vero e proprio dibattito tra più parti. Dopo le dichiarazioni del consigliere regionale pentastellato Roberto Gravina, arriva la risposta del presidente di Regione Francesco Roberti.

«In riferimento all'irrefrenabile sentimento ‘grillino’ del consigliere regionale Roberto Gravina, prendo atto e mi meraviglia che un ex sindaco non conosca il funzionamento del costo del personale e, dunque, dei dirigenti in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni. Un Direttore Generale, infatti, non è altro che un dirigente, indipendentemente se sia interno od esterno all’Amministrazione di riferimento. In quest’ultimo caso, così come è già successo in passato, occorre tener conto dell'importo complessivo stanziato sul relativo capitolo di bilancio del personale e in riferimento al fabbisogno assunzionale. Ergo, non c’è nessun caso di aumento dei costi alla Regione Molise.

Il consigliere regionale Roberto Gravina, così, ha perso un'altra occasione per dimostrare una maggiore conoscenza delle norme di bilancio degli enti pubblici».