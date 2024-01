Roberti replica anche a Facciolla: «Cambio al vertice degli enti motivato dai fatti»

CAMPOBASSO. Com'è nel suo stile, il governatore Francesco Roberti non lesina di rispondere direttamente sulle accuse di natura politica. Come avvenuto con Roberto Gravina sempre oggi, stavolta replica al consigliere regionale dem Vittorino Facciolla.

«In riferimento a quanto affermato dal consigliere regionale Vittorino Facciolla, è del tutto evidente che non conosce la realtà dei fatti, o finge di non conoscerla. Il consigliere Facciolla dovrebbe sapere come il Commissario del Consorzio di Bonifica di Termoli-Larino, Fabio Rastelli, nominato dall’ex Presidente Donato Toma, abbia portato in causa la Regione Molise con ingiunzioni di pagamento per milioni di euro, richiedendo somme che saranno attenzionate dagli organi competenti.

Per quel che concerne Domenico Marinelli, è da quindici anni Commissario della Comunità Montana Molise Centrale, senza riuscire a concludere l’iter di liquidazione né tantomeno a risolvere la precaria situazione della discarica di Montagano, dove, nonostante gli introiti garantiti dal gestore allo stesso ente, non è mai riuscito ad accantonare le necessarie somme per la dismissione della discarica in esaurimento. E così, cambiare, per raggiungere gli obiettivi prefissati, credo sia lecito, nonché nelle piene competenze della Giunta regionale. Comprendo come, probabilmente, entrambe le figure siano care a Vittorino Facciolla, ma questa è la situazione dei fatti».