«Nessuna merce di scambio sul premierato», Della Porta a Greco replica sull'autonomia differenziata

TERMOLI. Giunge in tempi rapidi la risposta del senatore Costanzo Della Porta all'ex sindaco di Termoli, Vincenzo Greco.

«Egregio Direttore, in merito alla lettera aperta del dottor Vincenzo Greco preme osservare quanto segue sulle colonne della sua pregiata testata, non potendo partecipare all’incontro di domenica per pregressi impegni. Il disegno di legge sarà in discussione nell’aula del Senato il giorno 16 gennaio, con un testo radicalmente trasformato in commissione affari costituzionali, come ebbi modo di anticipare allo stimato notaio Greco, per il tramite dello scambio di battute già ricordato dall’interlocutore.

Sono stati infatti approvati 84 emendamenti (la metà dei quali dei partiti di opposizione) e se ne discuteranno in aula altri 337. Questo rende peraltro inutile un confronto preventivo, dovendosi ragionare all’esito, sulla scorta del provvedimento che sarà licenziato dall’aula.

Il quale, lo ricordo per mero scrupolo, non sarà legge dello Stato, ma dovrà passare per la necessaria lettura alla Camera dei Deputati. Ciò posto, è invece opportuno evidenziare che l’esame in commissione ha modificato il testo originario (a mio avviso lo ha notevolmente migliorato) apportando innovazioni significative su tre questioni: coesione nazionale, ruolo del Parlamento e aiuto per le regioni più svantaggiate.

Questo grazie ad un grande lavoro della maggioranza e, in particolare, di Fratelli d’Italia. Inoltre non si può non evidenziare la strumentalità e superficialità dell’affermazione del dottor Greco quando asserisce che l’autonomia differenziata sarebbe merce di scambio con il premierato, poiché entrambi i temi erano contenuti nel programma elettorale presentato ai cittadini italiani.

L’autonomia, o meglio come recita il titolo del Ddl “ulteriori forme di autonomia” poiché le regioni gestiscono già diverse materie (su tutte sanità e trasporto pubblico locale) e’ stata prevista dalla riforma del titolo V della Costituzione voluta nel 2001 dalla allora maggioranza di centro sinistra, che aveva anche stabilito le materie oggetto di eventuale delega. Sostanzialmente si darà attuazione alla carta costituzionale, mediante intese che le regioni potranno stipulare con lo Stato.

Dico potranno perché non sarà un obbligo per le regioni stipulare le intese.

Con una delle modifiche apportate in commissione abbiamo stabilito, proprio per andare incontro alle regioni fiscalmente svantaggiate, che le regioni che non chiederanno alcuna delega ulteriore sulle materie oggetto di autonomia non potranno subire alcuna decurtazione di fondi da parte dello Stato. Alla luce della ultima affermazione il Ddl è di fatto una norma ordinamentale, ovvero non immediatamente efficace neanche dopo la sua approvazione, ove non vengano stipulate le relative intese».